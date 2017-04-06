Москва закупила 10 тыс экземпляров православной энциклопедии для библиотек

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российская столица в прошлом году закупила 10 тысяч экземпляров православной энциклопедии, город продолжит закупать издания для школьных и городских библиотек и в 2017 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.

Он отметил, что работа по изданию энциклопедии активно развивается, "выходят новые тома, качество статей, которые публикуются, и их актуальность создают хорошие стимулы".

"В прошлом году Москва приобрела православную энциклопедию общим тиражом 10 тысяч экземпляров", — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что в 2017 году столица продолжит выполнять свои обязательства и закупит издания для школьных и городских библиотек.

В ходе совместного заседания по изданию православной энциклопедии мэр предложил включить в состав попечительского совета в том числе губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову и и.о. губернатора Пермского края Максима Решетникова. При этом Собянин подчеркнул, что работа по привлечению новых членов в состав попечительского совета продолжится дальше.