Во всех храмах Петербурга 40 дней будут поминать жертв теракта в метро

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Погибшие при взрыве в метро будут поминаться до 40-го дня во всех храмах и монастырях Санкт-Петербурга, сообщила РИА Новости руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

"Во всех храмах Санкт-Петербургской епархии до 40 дня будут поминаться невинноубиенные и возноситься молитва об исцелении пострадавших", — сказала Родоманова.

По ее словам, на панихиду в Троице-Измайловском соборе, которая будет совершена в среду в 12.00, комитетом по социальной политике города приглашены родственники жертв теракта в метро.

"Свою личную солидарность с ними выразили родственники двух других терактов, где погибло большое количество петербуржцев. Совместная молитва тех, кто уже пережил подобное горе, поможет почувствовать людям, находящимся сейчас в эпицентре горя, что они не одни, что рядом не просто сочувствующие люди, а те, кто тоже потерял жен, отцов, детей, братьев, друзей", — добавила представитель митрополии.

Как уточнила Родоманова, в ходе заупокойного богослужения в Троице-Измайловском соборе будут поименно поминаться жертвы взрыва в петербургском метро 3 апреля, взрыва на борту рейса 9268 Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург 31 октября 2015 года и взрыва в поезде "Невский экспресс" Москва — Санкт-Петербург 27 ноября 2009 года. После панихиды будет совершен молебен о здравии пострадавших при взрыве в петербургском метрополитене.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек.