Патриарх: победа Вучича поможет сохранить традиционные ценности в Сербии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Александра Вучича с избранием на пост президента Сербии, выразив надежду на дальнейшее укрепление российско-сербских отношений и сохранение традиционных ценностей в сербском обществе.

"Одержанная победа является свидетельством высокой степени доверия людей к вам и предложенному вами пути развития страны. Убежден: многолетний опыт работы на различных государственных постах поможет вам и на новом поприще служения", — говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Предстоятель РПЦ выразил надежду, что при личном участии Александра Вучича "добрые отношения между нашими братскими народами будут и впредь укрепляться, а в обществе будут сохраняться традиционные нравственные ценности". "Важный вклад в это благое дело вносят Русская и Сербская православные церкви, соединяемые на протяжении веков узами любви Христовой", — отметил патриарх.

По последним данным Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии, на прошедших в воскресенье выборах кандидатуру премьера Вучича поддержали 55,06% избирателей.