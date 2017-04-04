Староверы хотят возродить духовную жизнь вблизи Артека

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий заложил первый камень храма во имя святых апостолов Петра и Павла у подножия горы Аю-Даг (Медведь-горы) в Крыму, сообщает официальный сайт РПСЦ.

"Будущий храм во имя апостолов Петра и Павла основан недалеко от Медведь-горы на живописном склоне, который некогда был фруктовым садом. С высоты видно побережье моря и заснеженные горы. Исторически в этих местах находился древний монастырь и старообрядческие моленные. Сегодня здесь пробуют возродить духовную жизнь и организовать духовно-паломнический центр", — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-центре МИА "Россия сегодня" представили концепцию развития паломничества на полуострове. Для этого, по словам экспертов, необходимо создать соответствующую инфраструктуру. В 2016 году Крым посетило свыше 5,5 миллионов туристов, что является рекордом. За январь-февраль текущего года полуостров принял почти 123 тысячи гостей.