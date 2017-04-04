Президент ЕЕК: все евреи Европы скорбят вместе с петербуржцами

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор выразил соболезнования в связи с террористическим актом в метро Санкт-Петербурга и заявил о необходимости совместной борьбы против глобального террора, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЕК.

"От лица Европейского еврейского конгресса приношу самые глубокие соболезнования жертвам теракта и их близким, надеюсь на скорейшее выздоровление пострадавших. Почти каждую неделю мы получаем страшное известие об очередном террористическом акте: в Париже, Лондоне, теперь горе пришло в Санкт-Петербург. Все еврейские общины Европы сегодня вместе жителями Северной столицы России. Это наша общая боль", — приводит пресс-служба слова Кантора.

По его мнению, трагедия в Санкт-Петербурге подчёркивает важность совместной борьбы против глобального зла, террора и человеконенавистнической идеологии, цель которой — уничтожение всего разумного и гуманного на Земле.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, при взрыве в метро погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек ранее были отпущены домой.