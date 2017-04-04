Буддисты Москвы заложили 80 ящиков священных реликвий в ступу в Отрадном

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Буддисты положили 80 ящиков священных реликвий в строящуюся на территории первого буддийского храма Москвы ступу Просветления, сообщила РИА Новости председатель московской общины буддистов Дулма Шагдарова.
По ее словам, всего подобных закладки будет три. В ступу заложили тексты мантр и других буддийских реликвий.
Высота ступы составит 13 метров. На данный момент возведено свыше пяти метров. Священные книги, статуэтки и свитки с молитвами специально для нее передал Далай-лама.