Буддисты Москвы заложили 80 ящиков священных реликвий в ступу в Отрадном

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Буддисты положили 80 ящиков священных реликвий в строящуюся на территории первого буддийского храма Москвы ступу Просветления, сообщила РИА Новости председатель московской общины буддистов Дулма Шагдарова.

"В срединную часть ступы положили 80 ящиков со священными реликвиями. Ступа построена уже наполовину", — сказала Шагдарова.По ее словам, всего подобных закладки будет три. В ступу заложили тексты мантр и других буддийских реликвий.

Высота ступы составит 13 метров. На данный момент возведено свыше пяти метров. Священные книги, статуэтки и свитки с молитвами специально для нее передал Далай-лама.