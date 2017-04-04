На Сахалине прошла панихида по жертвам петербургской трагедии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 апр – РИА Новости. Панихида по жертвам теракта в Санкт-Петербурге во вторник прошла в храме Рождества Христова в Южно-Сахалинске. Провёл её архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах. Позже ГУМЧС по Петербургу опубликовало список госпитализированных: по данным ведомства, в больницах находится 51 человек.

"Жалко людей, которые творят такое зло. Ведь грех богоборчества не прощается никому. А они богоборцы, раз решили, что могут лишать кого-то жизни. Прижизненные грехи убиенного также ложатся на убийцу", — сказал перед началом молебна архиепископ Тихон.

Почтить память погибших в храм пришёл генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Хирано Рюити. Он принёс цветы, отстоял молебен до конца и выразил соболезнования главе сахалинской церкви.

"Мне вспоминаются события 2011 года, когда случилось цунами в Японии. Масштаба трагедии я тогда ещё не понимал, но, когда я посмотрел в глаза японскому консулу, я понял масштаб. Мы сегодня говорили с коллегой, он сказал мне, что у молодёжи, которая выходила из этих вагонов, были совсем другие глаза, они видели смерть и поняли, что это такое", — сказал архиепископ.

Во вторник вечером на одной из главных площадей Южно-Сахалинска пройдёт молодёжная акция в память о погибших в метрополитене Санкт-Петербурга.