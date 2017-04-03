Панихида по погибшим в Петербурге пройдет на Ленинградском вокзале Москвы

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Православная молодежь Москвы помолится о жертвах взрывов в Санкт-Петербурге, в 19:00 в часовне Святителя Николая в здании Ленинградского вокзала пройдет поминальная служба, сообщил руководитель Молодежного отдела Московской епархии Михаил Куксов.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что около 14.30 мск в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. Один — на станции "Сенная площадь" в центре города. По информации Национального антитеррористического комитета, в результате произошедшего есть погибшие и раненые.

"Сегодня вечером в 19.00 будет совершена поминальная лития по погибшим в часовне Святителя Николая в здании Ленинградского вокзала (Комсомольская пл., д. 3). Мы приглашаем всех присоединиться к совместной молитве по погибшим!", — написал Куксов на своей странице в Facebook.

Соболезнования родным и близким погибших выразил патриарх Кирилл.