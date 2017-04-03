Патриарх: поэзия Евтушенко воспринималась в СССР как символ будущих перемен

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Евгения Евтушенко, сообщает официальный сайт Московской патриархии.

Классик советской и российской поэзии скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

"Творческое становление Евгения Александровича пришлось на годы "оттепели". Множество наших соотечественников и зарубежных читателей воспринимали его стихи и прозу не только как проявление самобытного дарования, но и знак грядущего обновления нашего Отечества", — отметил патриарх Кирилл.

Прощание с Евгением Евтушенко состоится в Центральном Доме Литераторов в Москве.