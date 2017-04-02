Митрополит Иларион: Ленина нужно было похоронить еще в 1991 году

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Нужно дождаться "согласия в обществе" по вопросу о перезахоронении тела Ленина, хотя Мавзолей и "мумифицированное тело" и являются "реликтом прошлого", считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. В то же время Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) в марте выступил с заявлением, в котором, в частности, отметил, что "одним из символов примирения русского народа с Господом" могло бы служить освобождение Красной площади от "останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников".

"Никто не заинтересован сейчас в том, чтобы разбередить старые раны, чтобы взбудоражить наше общество, чтобы спровоцировать раскол. Я бы сказал, что мы с этими решениями опоздали уже на четверть века", — заявил митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он пояснил, что когда в 1991 году с площади Дзержинского убирали памятник Дзержинскому, тогда же надо было и вынести тело Ленина из мавзолея. "Если этого не сделали тогда, то сейчас нужно дождаться того момента, когда вокруг этого вопроса в обществе будет согласие", — отметил представитель РПЦ.

В то же время он уточнил, что для Русской церкви вопрос о перезахоронении тела Ленина "как таковой не стоит". "Человек должен быть похоронен в земле, как хоронят всех людей. Мавзолей и мумифицированное тело — это тот реликт прошлого, от которого давно следовало бы отказаться", — сказал митрополит.