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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Муфтий: необходимо поставить точку в вопросе хиджабов на федеральном уровне

17:0931.03.2017
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Чечнские девушки на площади у мемориального комплекса Аллея Славы в Грозном
© РИА Новости. Саид Царнаев
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Парламент Чечни принял законопроект о ношении хиджабов в школах в ответ на отсутствие решения данного вопроса в законодательстве на федеральном уровне, заявил в пятницу РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

Ранее парламент Чечни внес дополнительную статью в законопроект об образовании республики, дающую учащимся школ право носить одежду или символику в соответствии с их традициями и религией. Запрет на ношение в школах религиозной одежды и головных уборов, в том числе хиджабов, ранее признал законным Верховный суд России.

"Назрела необходимость окончательно решить этот вопрос… Я думаю, что законопроект Чеченского парламента — ответ на отсутствие решения по этой проблеме на федеральном уровне. Нам нужно максимально сплоченное общество, и мы должны здесь поработать", — сказал Крганов.

Он призвал экспертное сообщество, законодателей, представителей регионов, Кавказа и традиционных религий собраться в Москве и обсудить эту тему.

"Мы должны совместными усилиями поставить точку в этом вопросе. Как член Общественной палаты РФ я мог бы также быть помощником в этом деле", — отметил собеседник агентства.

Крганов добавил, что федеративное устройство государства предполагает, что у регионов есть право на законодательные инициативы.

"Как верующий человек я могу сказать, что для мусульман Священный Коран — основной закон. Он предписывает нашим женщинам покрывать свою голову. Этот канон мы не можем изменить. Для мусульман это очень важно. У верующего человека, живущего в РФ, не должно быть внутри противоречий между человеком-гражданином и человеком-верующим", — подчеркнул муфтий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет единой позиции по вопросу ношения хиджабов в российских школах, нужно понять, решать ли этот вопрос на федеральном уровне или предоставить это регионам.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
madam.kukushinskay
Как всегда у нас- нерасторопность чиновников приводит к хаосу по довольно неоднозначным вопросам. Видно придется разрешить кокошники и сарафаны, а также папахи и бурки. Довели ситуацию до скандала, хотя люди, за это отвечающие, получают зарплаты и не маленькие. Но у нас как всегда: никто не виноват.
17:30
31.03.2017
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Selesta Fox
1) РФ - светское государство по конституции. 2) Где в Коране написано о том, что женщина должна покрывать голову? Паранджи, шаршафы, хиджабы и платки, позиционируемые сегодня как непременный атрибут одежды мусульманской женщины, не имеют отношения к Кораническому предписанию об одеянии мусульманки. Эта форма одежды не связана с Исламом, а является всего лишь арабской традицией.
18:05
31.03.2017
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