Муфтият Крыма подарил осужденным Симферополя "правильные" религиозные книги

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Духовное управление мусульман Крыма подарило мусульманам, отбывающим срок в исправительной колонии номер один в Симферополе, религиозные книги, проверенные на экстремизм и признанные безопасными, сообщает сайт ДУМ Крыма.

"Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя надеется, что, получив возможность изучать религию ислам в истинном свете и без каких-либо деструктивных идеологических трактовок, заключенные более внимательно займутся вопросами духовно-нравственного воспитания, отдалятся от грехов и преступных помыслов, и в последующем станут полноценными членами общества", — говорится в сообщении.

В Духовном управлении отметили, что все книги данного комплекта "одобрены ЦРО ДУМК и не находятся в федеральном списке экстремистских материалов Министерства юстиции Российской Федерации".

Передача литературы состоялась в мечети исправительной колонии. В настоящее время в ней отбывают срок 25 осужденных, исповедующих ислам. Во время встречи с муфтиями они выразили благодарность сотрудникам ДУМ Крыма и лично муфтию полуострова хаджи Эмиралди Аблаеву.