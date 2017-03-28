Англиканская церковь хочет увеличить свою паству за счет мигрантов

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Церковь Англии учреждает специальную кафедру епископа для усиления проповеди среди этнических меньшинств Великобритании, сообщает во вторник газета The Guardian.

Епархия Лестера подала прошение об учреждении новой кафедры. Ожидается, что уже к концу года появится "епископ Лафборо". Но, несмотря на титул, англиканский священнослужитель будет находиться в Лестере, где расположена одна из крупнейших общин выходцев из Африки и Азии. Однако, очень многие из мигрантов являются пятидесятниками.

"Мы собираемся сделать определенные культурные корректировки. Церковь Англии воспринимается как традиционно английская, но нам есть чему поучиться у других культур", — цитирует издание епископа Лестера Мартина Шоу.

Англиканская церковь, как пишет газета, всерьез обеспокоена слишком малым — 3,4 % — числом неевропейских священников. Еще одна проблема — отсутствие молодых кадров. Не так давно церковь разработала план по омоложению своих рядов.