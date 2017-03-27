В Израиле десятки ульконсервативных иудеев подозревают в насилии над детьми

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Полиция Израиля задержала 22 ультраортодоксальных иудея в возрасте от 20 до 60 лет. Их подозревают в сексуальном насилии над детьми и женщинами в течение последних двух лет, сообщает в понедельник израильская газета "Гаарец".

"Расследование, проведенное полицейским округом Иерусалима, началось после того, как была получена информация о том, что ультраортодоксальные элементы скрывают информацию о сексуальных преступлениях в их общине — харедим", — пишет издание.

Задержания прошли в ряде городов Израиля. В ряде случаев во время задержания представители общины оказывали сопротивление полиции. Например, в Иерусалиме харедим закидывали правоохранителей камнями и другими предметами. Разбиты окна двух полицейских машин.

Информацию о сексуальных домогательствах, как выяснила газета, начали собирать внутри общины сами харедимы — на это их благословили раввины. Такая процедура, по данным издания, является обычной для иудейских общин практикой. Ее название — "очистка общины". Однако верующие не всегда отправляют данные в полицию, предпочитая самочинно наказывать провинившихся – например, изгнанием из общины. Впрочем, в этот раз харедим сами обратились в полицию.