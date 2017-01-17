Патриарх Кирилл выступит в Госдуме 26 января в рамках Рождественских чтений

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26 января выступит в Госдуме, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции.

"26 (января) выступит в Госдуме патриарх, в Большом зале", — сказал он.

Первый зампред фракции ЦК КПРФ Иван Мельников отметил, что в Госдуме пройдут Рождественские чтения, в рамках которых и запланировано выступление патриарха.

Первые Рождественские чтения прошли в Москве в 1993 году. Они выросли из конференции православных педагогов Москвы. Парламентские встречи — одно из ключевых событий чтений, они будут проводиться уже в пятый раз.