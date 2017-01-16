Глава СМР желает мужества близким погибших в авиакатастрофе в Киргизии

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин выразил соболезнования родственникам погибших в результате авиакатастрофы под Бишкеком, пожелав им мужества и терпения.

"От имени российских мусульман и от себя лично выражаю глубокую скорбь по погибшим и молитвенно прошу Всевышнего даровать терпения и мужества семьям, потерявшим своим родных и близких во время трагедии. Мы молимся о скорейшем выздоровлении всех пострадавших", — говорится в обращении муфтия Гайнутдина, которое публикует сайт СМР.

Соболезнования киргизскому народу в связи с авиакатастрофой выразил и главный имам московской Соборной мечети Ильдар Аляутдинов через портал "Россия для всех". "То, что произошло в Киргизии, это большая трагедия, которая может быть территориально далеко, но касается человека верующего. Любой верующий человек чувствует внутреннюю боль, понимая, что она коснулась наших близких, близких нам в том числе и по вере", — заявил он в эксклюзивном интервью порталу РДВ.

"Мы соболезнуем всем, кто оказался в этой ситуации. Молим Всевышнего, чтобы Всевышний принял души погибших как души мучеников, и принял в райские обители. Мы ощущаем эту трагедию как личную, сегодня в Соборной мечети в молитвах уже были упомянуты погибшие, и в ближайшую пятницу (Джума-намаз) при большом скоплении людей они в молитвах будут упомянуты", — сказал муфтий Аляутдинов.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта.

По разным данным, погибли от 35 до 37 человек, в том числе дети, госпитализированы 15 человек. Были разрушены 32 частных дома.