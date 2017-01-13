Совет муфтиев: нехватка мечетей способствует появлению нелегальных молелен

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Нехватка мусульманских культовых помещений способствует появлению подпольных молельных домов, где проповедуются радикальные идеи, заявил на дискуссии в рамках Гайдаровского форума первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

"Из-за нехватки в каких-то городах, районах, регионах страны мечетей и молельных домов формируются, к сожалению, неофициальные молельные дома, где могут вести пропаганду (радикализма). И в этом плане сама мусульманская община не заинтересована в том, чтобы распространялась смута… Чтобы сегодня не было таких проблем", — сказал он.

По его словам, сегодня "ведется четкое взаимодействие с правоохранительными органами", поэтому духовные управления стараются пресекать экстремистскую деятельность. Однако, как отметил Аббясов, имамам необходимо стремиться к охвату всех верующих, иначе ими "займутся псевдопроповедники". То же, отмечает представитель муфтията, касается и работы с трудовыми мигрантами из стран Средней Азии.

"Необходимо сегодня давать возможность строить мечети не только в мусульманских регионах, но и там, где сегодня есть мусульманские общины, где есть в этом востребованность", — считает Аббясов, отметив, в частности, загруженность столичных мечетей.

Каждую пятницу в Московской соборной мечети, по его данным, на коллективную молитву собираются 10-15 тысяч мусульман. По праздникам — Курбан-байрам и Ураза-байрам — около 100 тысяч. Всего в России, по его словам, сейчас открыто около 8 тысяч мечетей.