Отпевание Халилова пройдет в субботу в Елоховском соборе Москвы

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Отпевание художественного руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, погибшего при крушении самолета Ту-154 над Черным морем, состоится субботу в Елоховском кафедральном соборе Москвы, его совершит глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщили РИА Новости в патриаршей пресс-службе.

"В 13-00 в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове состоится отпевание генерал-лейтенанта В.М. Халилова — главного военного дирижера РФ, художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, погибшего в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ", — говорится в сообщении.

Ранее митрополит Иларион рассказал, что был лично знаком с Халиловым, с которым его "связывала долгая и теплая дружба". Именно Халилов 9 лет назад дирижировал в Вашингтоне премьерой "Рождественской оратории" митрополита Илариона. "Трудно поверить, что этого высокоталантливого, доброго и жизнерадостного человека больше нет с нами. Вечная ему память!" — сказал митрополит.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи утром 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека, среди которых были 64 артиста ансамбля имени Александрова, в том числе его руководитель Валерий Халилов.