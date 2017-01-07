Патриарх Кирилл в Рождество напомнил детям о важности добрых дел

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил маленьких посетителей Патриаршей Рождественской елки в храме Христа Спасителя с Рождеством и призвал их совершать как можно больше добрых дел.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Подарим друг другу больше радости – глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством

"Господь жил такой же жизнью, какой живет каждый ребенок, за одним исключением — он никогда не делал в своей жизни ничего плохого. В нем была только доброта. Поэтому добро — наивысшая ценность нашей жизни… Очень важно, чтобы с самого детства каждый понимал, что добро — это самое главное", — сказал патриарх маленьким гостям елки.

Он также пожелал детям запомнить это и совершать добрые дела, а также, чтобы ребята и их близкие были счастливы.