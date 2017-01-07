Патриарх Илия II посвятил рождественское послание любви и нравственности

ТБИЛИСИ, 7 янв — РИА Новости. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй посвятил свое рождественское послание любви и нравственности, которые являются единственным спасением человечества.

Праздничную литургию в ночь с 6 на 7 января Святейший традиционно отслужил в Кафедральном Соборе Пресвятой Троицы – Самеба, а архидиакон Деметре зачитал рождественское послание Илии Второго.

Свое рождественское послание глава Грузинской православной церкви начал с Адама и Евы, которые отведав запретный плод нарушили существующую гармонию, союз с Господом. Адам и Ева отказались от божественного порядка и, вдохновляемые тьмой, стали рабами гордыни, тщеславия и зависти. Так произошел грех и вместе с ним смерть. Так пала человеческая природа, которая начала тлеть. Так люди потеряли восприятие истинной свободы и Бога, говорится в послании Илии Второго.

Сын Господа был рожден на земле 20 веков назад для того, чтобы путем самопожертвования спасти потомков Адама от вечной смерти. Крещение — это духовное рождение в недрах второго Адама — Христа. В это время человек получает кольцо Святого Духа, животворную благодать, которую потерял в Раю.

С рождением нового Адама человечество разделилось на две части и началась совершенно новая эра. Если первый Адам и его потомки, несмотря на покаяние, не смогли искупить вину, то после прихода нового Адама человек при помощи покаяния, исповедания и причащения может вернуться к своему душевному состоянию и к той благодати, которую он получил во время крещения, сказано в послании Святейшего.

Илия Второй в своем послании говорил о великой Божественной нравственности, с которой не смогут сравниться даже самые рациональные государственные законы. Согласно закону, грехом не считается тщеславие, осуждение, гнев, зависть, гордыня, эгоизм, страх, враждебность, ненависть до тех пор, пока эти чувства не навредят кому-нибудь.

Иисус Христос сказал нам, что грехом считается не только неправильный поступок, но и отсутствие любви, доброжелательности к ближнему, злые мысли и намерения. Христос призывает нас искоренить грехи в сердце и в голове сразу же при их возникновении, чтобы они не переросли в действия, от которых человеку будет трудно спастись, говорится в послании.

Католикос-Патриарх также отметил, что есть страны, в которых некоторые законы противоречат нравственным нормам, даже есть попытки официально разрешить грех, сделать его приемлемым. А телевидение, СМИ, социальные сети часто занимаются пропагандой безнравственности, делают их привлекательным и интересными для людей.

Начавшаяся в Раю история продолжается, говорится в рождественском послании Святейшего. Запретный плод человеку все еще кажется привлекательным и несмотря на то, что Христос уже давно пришел к людям для их исцеления, по сей день значительная часть мира все еще находится в грехе неверия. Несмотря на многовековое испытание и множество страданий с помощью Бога и Богородицы Грузия продолжает идти дорогой Христа и является вестником Рождества, отметил Илия Второй. В завершение своего рождественского послания Католикос-Патриарх призвал всех жителей Грузии: грузин, осетин, абхазов, греков, русских, украинцев, евреев, ассирийцев, армян, азербайджанцев, курдов, кистинцев, лезгинов, черкесов стать сильнее с помощью единодушия.

"Конечно, я знаю, как тяжело нашему народу, какими испытаниями и болью наполнен этот мир, но я верю и в то, что несмотря на множество трудностей и препятствий, наша нация достойно сможет пройти дорогу Голгофы и вместе с Господом воскреснет и возрадуется", — говорится в рождественском послании Илии Второго.