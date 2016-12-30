Выбор РИА Новости: главные религиозные события 2016 года

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Уходящий год в религиозной сфере был богат на значимые события, которые оказали и будут в дальнейшем оказывать существенное влияние на мировую и российскую повестку дня.

В этом году состоялась первая в истории встреча патриарха Московского и папы Римского, сорвалось проведение Всеправославного собора, который ожидали более тысячи лет, а российские мусульмане так и не объединились в единый муфтият, несмотря на многочисленные разговоры об этом. В России остро обсуждали целесообразность запрета абортов, контроля за проповедниками и ловли покемонов в храмах. Теракты в Европе и США вызвали беспрецедентный рост исламофобиии и антисемитизма, который проявлялся, в том числе, на уровне политиков и крупных СМИ. На Украине продолжилось давление на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) — на этот раз ее деятельность пытаются ограничить законодательно.

Разговор в Гаване



Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском 12 февраля в аэропорту имени Хосе Марти в Гаване подверглась критике со стороны некоторых верующих, опасавшихся отступления глав церквей от вероучительных догматов. Однако, как потом неоднократно поясняли, например, в Русской православной церкви (РПЦ), необходимость встретиться была продиктована бедственным положением христиан в мире, особенно на Ближнем Востоке, поэтому о богословских вопросах речь даже не заходила.

© РИА Новости. Пресс-служба патриархии РПЦ Перейти в фотобанк Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита на российскую полярную станцию "Беллинсгаузен" на острове Ватерлоо в Антарктиде

По итогам двухчасовой беседы была принята совместная декларация, в которой отражено мнение главы самой крупной христианской деноминации – Римско-католической церкви (РКЦ, 1,2 млрд. последователей) и предстоятеля самой крупной из поместных православных церквей (более 120 млн. верующих). Затем папа Франциск направился в Мексику, а патриарх продолжил поездку по странам Латинской Америки, в рамках которого предстоятель РПЦ впервые в истории посетил Антарктиду, где встретился с российскими полярниками и отслужил в русском деревянном храме на станции Беллинсгаузен. Его фото с пингвинами пользовались особенной популярностью в интернете.

Некоторые из заявленных целей встречи были достигнуты. Мировая общественность впервые серьезно заговорила о непростом положении христиан в мире. В частности, сенат США признал геноцидом уничтожение христиан боевиками ИГ.

"Местные христиане разных конфессий, в том числе представители церквей дохалкидонской традиции, отмечали, что они восприняли встречу в Гаване как знак надежды, придавший импульс их взаимодействию на местном и межрегиональном уровне", — так охарактеризовал последствия беседы религиозных лидеров глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Стоит отметить, что тема непростого положения христиан в мире, в том числе и в странах Европы, поднималась и на встрече патриарха Кирилла с королевой Елизаветой II и духовным лидером англикан архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, а также на встрече с президентом Франции Оландом и кардиналом Парижским.

Невсеправославный собор



А вот еще одному историческому событию так и не суждено было состояться. Более полувека православный мир готовился к проведению Собора всех поместных церквей — такого не было уже более тысячи лет. В январе в швейцарской деревне Шамбези главы 14 автокефальных православных церквей договорились о месте, дате Собора, о его регламенте и обсуждаемых документах, тем самым, казалось бы, окончательно устранив существенные препятствия для исторического собрания. Церкви условились провести Всеправославный собор на острове Крит с 18 по 26 июня.

Но за три недели до исторического события Синод Болгарской церкви принимает решения отказаться от участия в Соборе, затем к ней присоединились Антиохийская, Сербская и Грузинская церкви. Их не устроил регламент собрания, согласно которому, рассматриваемые на нем документы, нельзя будет менять, даже несмотря на то, что их тексты вызвали немало нареканий в церквах.

Русская церковь, которая является крупнейшей и влиятельнейшей в православном мире, пыталась спасти ситуацию, предложив провести экстренное предсоборное совещание предстоятелей. Но Константинопольский патриархат, который был инициатором проведения Собора и "принимающей стороной", дал понять, что утвержденные в Шамбези решения не будут подвергаться пересмотру.

В итоге Синод РПЦ принял решение не участвовать в Соборе. Совещание все же прошло в срок, в нем приняли участие десять поместных церквей (Сербская церковь передумала и все же поехала на Крит). Собор на Крите придал принятым документам статус обязательных и для тех церквей, которые на него не приехали. Некоторые отсутствовавшие церкви — например, Болгарская — не согласились с такой риторикой, а Русская церковь до сих пор так и не сформировала своего официального отношения к собранию на Крите и его решениям. Ее представители заявляют, что пока еще изучает документы Критского собора, не признавая за ним статуса всеправославного.

Впрочем, приехавшие на Крит церкви, судя по документам Собора, не теряют надежды собрать всех вместе, предложив проводить подобные собрания церквей в многолетнем формате, пока не будет выработан консенсус по всем проблемным вопросам, тем более, что история христианства знает примеры таких многолетних соборов. В РПЦ тоже надеются, что когда-нибудь удастся провести полноценный Всеправославный собор, вопрос лишь в его сроках.

Рост исламофобии на Западе и вопрос об антисемитизме

"Полагаю, что настоящая дискуссия вокруг документов Собора начнется только после самого Собора в рамках межправославной консультации и всеправославных совещаний, которые решено было учредить. Я думаю, что как раз постсоборный период будет иметь большее значение для выработки общей позиции всех православных церквей", — считает религиовед Роман Лункин.

В 2016 году Европа так и не нашла ответ на главный вопрос — что делать с многочисленными беженцами? При этом, весь мир стал свидетелем терактов в Париже, Руане, Брюсселе, Ницце и Берлине. Худшие прогнозы экспертов оправдались — вместо решения проблемы европейские страны ответили на теракты беспрецедентным ростом исламофобии и антисемитизма.

Эта тема активно обсуждалась на различных международных площадках. Так, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу назвал ситуацию с исламофобией в Европе самой тревожной за всю историю. Рост неприязни к мусульманам наблюдался, в частности, после референдума по Brexit. Аналогичная ситуация была и в США, где предвыборные обещания Трампа ограничить въезд в страну мусульманам стали одним из лейтмотивов президентской предвыборной гонки.

На этом фоне проживающие в Европе евреи, как неоднократно заявлял глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, "чувствуют себя, будто на рельсах, а на них с двух сторон с растущей скоростью несутся два поезда — радикальный исламизм с одной стороны и праворадикальный антисемитизм с другой". В связи с этим он допустил в обозримом будущем массовый отток иудеев из Европы.

В РФ складывается практически противоположная картина. По данным Российского еврейского конгресса, уровень антисемитизма в стране является самым низким за всю историю, в стране наблюдается постепенное его снижение. Наверное, именно поэтому большой резонанс вызвала история с нападением на Хоральную синагогу в Москве. И хотя в РЕК заявляли, что антисемитская тематика использовалась во время думской предвыборной кампании, однако единичные инциденты не получали своего развития.

При этом Центр толерантности при Еврейском музее разрабатывает к Чемпионату мира по футболу в 2018 году программы, направленные на повышение уровня терпимости. А в ноябре РЕК провел первую на постсоветском пространстве конференцию по противодействию антисемитизму с участием экспертов из более чем 20 стран.

Торжества на Афоне и в Париже



В течение всего года на самом высшем уровне проходило празднование 1000-летия русского присутствия на святой для христиан горе Афон. В 2012 году при президенте РФ была создана рабочая группа по подготовке к торжествам.

Как отмечают в РПЦ, "точкой отсчета" присутствия русского монашества на Афоне было избрано первое письменное упоминание о древнерусской святогорской обители "Ксилургу" — подпись монаха Герасима, "пресвитера и игумена монастыря Роса", под одним из документов, датированных 1016 годом. Насельником Ксилургу был основатель русского монашества преподобный Антоний Печерский.

В мае Святую гору посетили президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл. А в августе в пределы России и Белоруссии впервые были доставлены мощи одного из самых известных русских святых — преподобного Силуана Афонского. С 20 августа святыня, которой поклонились свыше 300 тысяч человек, посетила ряд городов двух государств. Последней точкой маршрута стала Москва, где в рамках афонских торжеств состоялось собрание игуменов и игумений РПЦ, отметившееся призывом патриарха к ним отказаться от дорогих посохов

"Мы, находясь в православной среде, как-то забываем, что далеко не для всех Афон — такое же общеизвестное понятие, как американская Статуя Свободы. И, на мой взгляд, сама масштабность праздника позволила многим людям узнать, что есть такое уникальное место с глубоким духовным опытом, и это не памятник прошлого, а страница настоящего и, главным образом, будущего", — прокомментировал торжества глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Помимо этого, важным событием на церковно-государственном уровне стало открытие памятника князю Владимиру на Боровицкой площади. Церемония прошла в День народного единства при участии политиков, глав традиционных конфессий и общественных деятелей. Спустя месяц патриарх Кирилл освятил кафедральный Троицкий собор на территории Российского православного духовно-культурного центра в Париже, открытого 19 октября.

Шествие за мир и демарш Рады

Основанная афонским монахом Антонием Киево-Печерская обитель должна была стать в этом году конечным пунктом Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за Украину. Основной целью шествия митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий назвал прекращение вооруженного конфликта в стране.

Крестный ход на востоке Украины начался 3 июля в Святогорской лавре, а на западе — 9 июля в Почаевской. 27 июля, накануне Дня крещения Руси и памяти святого князя Владимира, эти два крестных хода должны были встретиться в Киеве на Владимирской горке. С самого начала шествия его участники подвергались нападениям и провокациям со стороны радикалов.

Давление на участников хода совершалось и в информационном пространстве. Украинские политики заявляли, что крестный ход организован российскими спецслужбами, а глава униатов Святослав Шевчук сравнил Всеукраинский крестный ход с "живым щитом из гражданских лиц" и предупредил, что "если из среды участников этого крестного хода будут исходить антиукраинские лозунги и провокации, это станет концом Московского патриархата на Украине". В Московском патриархате пояснили, что подобные слова негативно сказываются на выстраивании диалога православных и католиков, особенно в свете договоренностей в Гаване.

Во Всеукраинском крестном ходе приняли участие, как минимум, 80 тысяч человек. Такая массовая поддержка единственной легитимной православной церкви в стране — УПЦ МП, а также всенародное одобрение ее позиции о скорейшем прекращении вооруженного конфликта, по всей видимости, стало неожиданностью для украинских властей.

Миротворческая деятельность УПЦ МП проявилась также в освобождении украинского пленного Тараса Колодия, захваченного 21 января 2015 года в аэропорту Донецка. Митрополит Онуфрий попросил патриарха Кирилла оказать содействие в этом вопросе. Глава РПЦ обратился к руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате в декабре ко дню святого Николая Колодия освободили. Владыка Онуфрий, напомнив, что благодаря УПЦ помимо Колодия были освобождены 15 военнопленных, пообещал в дальнейшем предпринимать все возможное для освобождения всех украинских военнопленных.

Но давление на Украинскую церковь не стало слабее. Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект №4511, обязывающий религиозные организации, которые якобы управляются из России, заключать специальный договор с Киевом. В противном случае они будут объявлены незаконными. В УПЦ МП его назвали нарушающим конституцию в части предоставления права на свободу мировоззрения и вероисповедания. Того же мнения придерживаются и эксперты Рады, однако, несмотря на их негативный отзыв, профильный комитет украинского парламента — по вопросам культуры и духовности — поддержал законопроект.

Помимо этого, Киев попытался обратить полемику Москвы и Константинополя по поводу статуса Собора на Крите в свою пользу, направив патриарху Константинопольскому Варфоломею официальную просьбу предоставить Украинской церкви автокефальный статус. Несмотря на то, по украинской конституции, государство не имеет права вмешиваться в дела церкви, президент страны Петр Порошенко заявлял, что создание независимой церкви не ограничит свободу вероисповедания.

С подобной просьбой к патриарху Варфоломею в 2008 году обращался и президент Виктор Ющенко. Как и тогда, в 2016 году, Киеву дали понять, что вопрос о предоставлении автокефалии не может, согласно канонам, решаться без участия "церкви-матери" — РПЦ МП.

"К сожалению, на Украине продолжают звучать различные крайне радикальные — по сути, экстремистские — призывы к созданию единой независимой поместной православной церкви. Это очень опасные игры. Эта политика уже сопровождается конкретными действиями по произвольному захвату храмов, внесению в украинскую Раду опаснейших законопроектов и поправок. Если они будут приняты, то фактически будут узаконены рейдерские захваты храмов и иной собственности религиозных православных общин Московского патриархата", — комментировал ситуацию на Украине уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Константин Долгов.

Появится ли в РФ единый муфтият?

Уходящий год мог дать ответ на этот вопрос, остро стоящий на повестке дня российской уммы (общины мусульман). Еще в конце прошлого года глава Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ) верховный муфтий Талгат Таджуддин заявил об объединении крупных муфтиятов в единую структуру, как это было в России до 1917 года. Инициатива Таджуддина, как показало время, не нашла отклика в другом крупном и влиятельном муфтияте — Совете муфтиев России. А весной глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов посетовал на слишком большое количество мусульманских духовных управлений в стране — 82 муфтията. Такая ситуация, по его мнению, способствует проникновению в умму радикальных идей.

В мае в Булгаре (Татарстан) был заложен камень Болгарской исламской академии, которая призвана стать образовательным центром для всех мусульман России. Еще одна цель создания — восполнение нехватки кадров в муфтиятах, сейчас многие имамы обучаются за рубежом, преимущественно в странах Ближнего Востока. Вуз создается при совместном участии крупнейших духовных управлений мусульман страны. Открыть академию планируется в следующем году.

В конце августа на конференции в Грозном исламские деятели приняли фетву (правовой документ в исламе), в которой поясняется, кто является истинным последователем ислама, а кто относится к сектам. Резолюция, в частности, осудила сформировавшийся в XVIII веке на Аравийском полуострове ваххабизм. Документ, согласно тексту, "является единодушным решением муфтиев и ученых России и обязателен к исполнению всеми мусульманскими организациями на территории Российской Федерации".

СМР не согласился с общеобязательным характером постановления, отметив, что принятая в Грозном резолюция "отразила по преимуществу реалии Северного Кавказа, причем далеко не всего, но лишь отдельных его областей". В итоге СМР выпустил свой документ, назвав ее "доработанным вариантом" грозненской фетвы и призвав муфтияты к дальнейшему обсуждению этой темы. Эксперты, комментируя обе фетвы, отметили, что в целом они "несут общий посыл", поэтому вполне можно утверждать о начале настоящего исламского богословского диалога в стране.

В конце года в РФ появился четвертый муфтият общефедерального уровня – Духовное собрание мусульман России (ДСМР), помимо уже существующих ЦДУМ, СМР и Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Глава ДСМР муфтий Москвы Альбир Крганов охарактеризовал новую структуру как "дискуссионную площадку" для российских мусульман, которая может стать основой для дальнейшего объединения в единый муфтият. Впрочем, в ЦДУМ и СМР раскритиковали создание новой структуры и засомневались в успехе ее деятельности.

Руководитель Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов считает, что различия между российскими духовными управлениями мусульман проявляются, прежде всего, "на богословском уровне", что и показал спор вокруг грозненской фетвы. "Конечно, идеально, когда муфтияты были бы объединены. Но, может быть, российский ислам пока к этому не готов. Вместо того, чтобы их искусственно объединять, лучше все оставить как есть, потому что слишком разный у нас ислам", — отметил он.

Контроль за проповедниками



Резонансный "антитеррористический пакет" законов, или "пакет Яровой", внес определенные изменения и в религиозную жизнь страны. В рамках поправок в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" было введено понятие миссионерской деятельности. Отныне миссионеры, действующие от имени религиозной группы, обязаны иметь при себе решение общего собрания этой группы о предоставлении им полномочий.

Представители религиозных организаций заявили, что законопроект не обсуждался с ними, как это обычно бывает. Также они выражали опасения, что закон ограничит деятельность легитимных религиозных объединений. "Опять будут страдать сами религиозные организации, но не борьба с экстремизмом и терроризмом, как было заявлено", — сетовал тогда первый зампред СМР Рушан Аббясов.

Сразу после принятия поправок в РПЦ заметили, что текст законопроекта был существенно улучшен перед вторым чтением. В частности, миссионерская деятельность, после внесенных изменений в текст, стала отделяться от других видов религиозной деятельности, например, богослужебной и в целом Русская церковь согласна с изменениями.

Арест ловца покемонов в храме



В свою очередь член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов считает, что "определенный резонанс" возник в связи с различной трактовкой тех или иных норм документа религиозными лидерами. Он также отмечал, что закону еще предстоит правоприменительная практика, допустив "определенную калибровку" документов. Помимо этого в ОП договорились создать группу, которая будет мониторить исполнение закона.

Летом популярность мирового масштаба приобрело приложение Pokemon GO, основанное на технологии "дополненной реальности". Одна из главных целей игры — поймать виртуальных покемонов, которые могут находиться в самых разных реальных объектах, например в школах, госучреждениях, музеях, парках.

Уральского блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, возведенном на месте расстрела семьи последнего российского императора Николая II, взяли под стражу. Против Соколовского возбудили дело по статьям 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий") и 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил представителям РПЦ вступиться за юношу.

В Церкви ответили, что в ней никто "не жаждет крови" блогера, но и "не испытывает радости по этому поводу". Вскоре епархия заявила, что будет ходатайствовать о мере пресечения только в том случае, если Соколовский публично "попросит прощения у оскорбленных людей и даст какие-то надежды, заверения в том, что его жизнь будет меняться".

Блогер пробудет в следственном изоляторе минимум до 23 января 2017 года.

Антиабортная кампания РПЦ



Подписание патриархом Кириллом петиции за запрет абортов на территории РФ вызвало оживленную дискуссию. Обращение, помимо главы РПЦ, поддержали более 300 тысяч человек, включая известных на всю страну людей. Позже патриарх пояснил РИА Новости, что Церковь понимает невозможность полного запрета абортов, поэтому предлагает их вывести из системы ОМС.

В то же время министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что "Минздрав очень осторожно относится к этой идее", средства, которые могли бы высвободиться из ОМС в случае вывода оттуда абортов, невелики. В то же время в Минздраве отметили, что такое ограничение приведет к дискриминации, так как доступ к аборту получат только женщины, которые лучше информированы и располагают большими средствами.

Также экспертная группа в правительстве приняла решение отклонить антиабортную инициативу. В ходе заседания группы были приведены данные опроса ВЦИОМ, проведенного в октябре 2016 года, за запрет абортов в России выступают лишь 18% граждан.

По мнению министра РФ по вопросам Открытого правительства и руководителя экспертной рабочей группы Михаила Абызова, решение о выводе абортов из ОМС стало бы "людоедским". Слова чиновника вызвали возмущение у некоторых православных общественников.

Вопрос, судя по всему, будет рассматриваться и в следующем году. "Русская православная церковь готова участвовать в обсуждении различных вариантов решения рассматриваемого вопроса, но принципиальной является необходимость продвижения вперед", — заявил Владимир Легойда.

Храмы буддистов



В этому году появилась ясность в вопросе о появлении в Москве буддийского храма, этой проблеме уже много лет. В сентябре началось возведение храма в районе Отрадное. Президент РФ сообщил, что в курсе этой темы.

В то же время в Свердловской области продолжается спор вокруг монастыря на горе Канчакар, где на его месте должна появиться шахта. Суд отложил снос обители. К изучению проблемы подключился президентский Совет по правам человека.

Также в этом году для российских буддистов в Риге и Нью-Дели прошли учения Далай-Ламы. Тем не менее верующие все же выражают надежду, что духовный лидер тибетского буддизма приедет в Россию, в последний раз он посещал страну с коротким визитом в 2004 году. Посещение им других стран сопровождают ноты протеста со стороны китайских властей. Даже после того, как весной 2011 года Далай-лама сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от КНР.

© РИА Новости. Ольга Липич Далай-лама и музыкант Борис Гребенщиков в Риге

Вера и наука



Теология окончательно стала в этом году признанной государством научной специальностью. При ВАК был создан экспертный совет, диссертационный совет по православной теологии. В 2017 году должен появиться аналогичное учреждение по исламскому богословию.

Большой резонанс вызвали сообщения СМИ о том, что в школах якобы планируется ввести предмет "Православная культура", который будет преподаваться с 1 по 11 класс. Однако Минобрнауки РФ заверило, что предмет не будет вводиться в школьную программу на обязательной основе, а его появление как факультатива не является инициативой министерства. Глава ведомства Ольга Васильева уточнила, что первоначальный вариант программы по этому предмету, разработанный в РПЦ, был негативно принят в профессиональном сообществе и отправлен на доработку.

В свою очередь в РПЦ неоднократно заверяли, что не стремятся навязать преподавание религии в школе, при этом ее нельзя исключать из системы образования.