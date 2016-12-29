"Он ходил всегда босой": год с прославления рязанского юродивого в Киеве

Сергей Стефанов

В Киеве, в Десятинном монастыре Рождества Богородицы, теперь ежегодно 29 декабря проходят торжества в честь блаженного Иоанна Босого (Расторгуева) (+1849), прославленного в прошлом году в лике местночтимых святых Киевской епархии. Решение о канонизации принял Священный Синод Украинской православной церкви, а материалы о жизни и подвигах Босого собирали насельники Десятинного монастыря, прихожанином которого в свое время являлся этот Христа ради юродивый.

Как рассказал РИА Новости наместник Десятинного Рождества Божией Матери мужского монастыря Киева архимандрит Гедеон (Харон), в обители почти ничего не знали о блаженном Иоанне Босом, жившем 200 лет назад, — до тех пор пока он сам не напомнил о себе, явившись лично наместнику в день празднования Похвалы Божией Матери.

"Ранним утром у меня было видение, — вспоминает архимандрит Гедеон, — что я иду по храму и смотрю: стоит около панихидного стола старец с босыми ногами, и множество людей возле него. У меня кто-то спрашивает: а кто это там стоит? А я говорю: "А это Ваня, Иван Босой, пришел к нам в гости помолиться". На что он мне говорит: "Нет, батюшка, я всегда здесь стою, я всегда здесь нахожусь".

По описанию архимандрита Гедеона, подвижник был "довольно высокого роста, возрастом около 50 лет, одет в длинную простую рубаху, на шее из-под одежды были видны цепи". Это необычное событие и явилось толчком к прославлению: в монастыре были начаты серьезные исследования жизни Иоанна Босого. Составлением его жизнеописания занялись протодиакон Антоний (Коваль) и монахиня Елена (Кругляк).

"Мы подняли много материалов, выяснилось, что очень много чудес было еще при его жизни, он предсказывал будущее, исцелял, и ходил всегда босой — как юродивый, у них у всех жития похожие", — рассказал наместник монастыря.

…Будущий блаженный родился в Рязанской губернии в семье мещанина 29 августа (11 сентября) 1800 года, на день Усекновения главы Иоанна Предтечи. Покинув свой дом, странствовал по монастырям и скитам. Притворялся неграмотным, а после его смерти были обнаружены книги, по которым он ночью молился Богу, и тетрадь, в которую он вписывал имена жертвователей. Босой прожил неполных 50 лет.

Уже в 40-летнем возрасте Иван прекратил странствовать, найдя себе пристанище в Киеве. Согласно жизнеописанию, в усадьбе приютившего его киевлянина, прихожанина Десятинной церкви, он вырыл себе пещеру. Настоятель храма и духовник подвижника, протоиерей Петр Гороновский впервые увидел Босого, когда тот, по его свидетельству, пришел на вечернее богослужение "босым, без шапки и в халате, и простоял с благоговением на коленах всю всенощную".

Как замечал он впоследствии, Иоанн был "не то что юродивый, а подвижник Христов в собственном смысле этого слова: возлюбив Бога паче всего, а ближних как сам себя".

Тогда же началось социальное служение блаженного: он поселился в помещении под Киево-Андреевской церковью, где на средства состоятельных людей организовал приют для калек, нищих и бездомных. Нуждающиеся могли получить здесь одежду и обувь, больные — лечение, странники — деньги на обратный путь. Босой принимал и кормил ежедневно до 200 человек, на которых тратил все полученные пожертвования и милостыни. По свидетельству очевидцев, во время погребения Иоанна Босого "за телом его шли тысячи жителей Киева разных сословий".

Архимандрит Гедеон замечает, что подвижник "тоже на камне стоял в молитве, — такая параллель с Серафимом Саровским". Вместе с этим камнем он и был похоронен на Щекавицком кладбище. "Мы нашли этот камень святой — большой "каменюка" такой, монолит, забрали его торжественно, и сейчас он находится в храме", — сообщил наместник.

Говоря об Иоанне Босом, точнее, уже о его почитании после смерти, инициатор прославления юродивого проводит еще одну параллель – с блаженной Матроной Московской. "Оказывается, даже сейчас есть люди, которые еще помнят от своих бабушек, дедушек, как те ходили к нему на могилку и брали с нее землю все время. Как и у матушки Матроны: эту землю КАМАЗами завозят, а она все время уходит, потому что люди ее берут и исцеляются. Так же и здесь… Старые люди помнят, и сегодня даже приходят на кладбище, цветочки ложат", — рассказывает архимандрит.

По его словам, это народное почитание и множество свидетельств помощи Босого тем, кто к нему молитвенно обращался, стали одним из оснований его канонизации. После молитв у иконы и камня Иоанна Босого, а также перед чудотворным образом Божией Матери "Десятинная", которые находятся в центре храма, много чудес происходит.

"Сначала мы их записывали, а сейчас уже даже и перестали. Каждый день что-то происходит: от мелочей каких-то, кто-то что-то потерял – нашел, до чудес, связанных с излечением от онкозаболеваний… Как Господь говорит: "по вере вашей да будет вам"".

За все время Русская церковь канонизировала порядка 40 юродивых, при этом своеобразный расцвет этого особого служения Богу приходится на XV-XVI века, когда жили 25 почитаемых русских блаженных. И хотя на Руси юродивых всегда было много, однако прославлена из них была лишь весьма небольшая часть, по слову преподобного Серафима Саровского: "из тысячи же юродивых только один бывает Христа ради юродивый".

"…Прошло столько времени, и вот сейчас произошла канонизация Иоанна Босого. Я думаю, что это глубоко символично. Как говорил он о себе: "рязанский лапоть", — а канонизирован был в Киеве, как великий угодник Божий. В этом есть смысл…" — считает отец-наместник.

Протоиерей Андрей Ткачев, православный публицист и миссионер:

— Юродивые (церк. "глупый, безумный") буквально исполняют высокую заповедь апостола Павла, которая не всем под силу, а именно: "кто хочет быть мудрым, тот пусть будет безумным в веке сем" (1 Кор 3, 18). И еще Павел говорит, что "мы имеем ум Христов". Премудрость Божия видится как безумие для мудрецов века сего, и это противопоставление премудрости Божией и мудрости века сего у апостола Павла, и вообще в новозаветном учении, нашло очень яркое выражение.

Многие положения христианской веры являются безумием для логики мира сего. Это касается и целомудрия, и самопожертвования, и многих других положений, без которых вера превращается в нечто мертвое. Поэтому, в каком-то смысле, юродивым является всякий христианин. Когда человек находит, например, кошелек, и говорит: "Эй, кто потерял кошелек?", — то он безумен с точки зрения сребролюбца, который тихо положил бы его в карман…

Ну, а юродивые — в том смысле, в котором мы говорим о них, как о Василии Блаженном, об Иоанне Босом и других, — это некая гвардия святой Церкви, это гвардейцы Господа Иисуса Христа, это люди, настолько полные благодатью, что для сохранения ее в тайне и для разумного пользования ею им нужно отказаться от всего вообще — не только от каких-то удовольствий и славы, и каких-то благ и удобств, а даже от признаков человека разумного.

Юродство — это добровольное принятие на себя сумасшедшего и отвратного вида для того, чтобы за этой маской якобы безумия удобно служить Богу и не повреждаться от тщеславия, не собирать себе похвалы от людей, как может, например, собирать праведный священник или святой епископ, которые могут быть окружены почетом. Юродивый не окружен никаким почетом – он служит Богу ежедневно, ежечасно, он уничтожает зло не только в его проявлениях, а в его невидимом зародыше, уничтожает сам зародыш греха – посрамляет всякое тщеславие и гордыню.

Эти люди всегда были на Руси. Они и сейчас есть, эти странники Божии, не узнанные никем праведники, которые совершают тайную службу Богу молитвой. Сам образ юродивого очень помогает жить. Потому что все, что кажется нам невыносимым, они выносили, и выносили еще больше — то, о чем мы даже думать боимся… Но искать их специально не надо. Они для того и стали юродивыми, чтобы их никто не нашел.