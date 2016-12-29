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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Для РПЦ является загадкой отсутствие компромисса по "Торфянке"

15:3129.12.2016
240910
Участок, выделенный под строительство православного храма в парке Торфянка в Москве.
© РИА Новости. Мария Шустрова

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В РПЦ не понимают, почему, несмотря на усилия всех заинтересованных сторон в скорейшем прекращении конфликта вокруг строительства храма в московском парке "Торфянка", вопрос не решается, заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Летом 2015 года между жителями Лосиноостровского района развернулось противостояние по вопросу передачи части территории парка "Торфянка" под строительство храма. Суд тогда вынес решение, что строительство законно, а Московская епархия заявила, что готова рассмотреть возможность строительства Казанского храма в другом подобающем месте. В качестве альтернативы "Торфянке" верующим выделены два участка на Анадырском проезде, на одном из них уже построен временный храм.

"Я наблюдаю ситуацию, в которой все стороны, которые в ней участвуют, — и Церковь, и московская власть, и местные жители — вроде бы заинтересованы в скорейшем и наиболее безболезненном решении вопроса. Казалось бы, при наличии этого желания вопрос должен решиться. А он не решается", — сказал Легойда.

Он напомнил, что возведение храма на месте, "из-за которого кипят страсти", прошло все юридические согласования, что признают и противники строительства, не сделавшие ни одной попытки оспорить его в суде. После обращения патриарха Кирилла стройка была прекращена, общине предложили два альтернативных участка, но ни на один из них префектура Северо-Восточного округа Москвы документы так и не оформила.

"Все протесты, которые продолжают идти сегодня – они не против стройки, которая не ведется, а против установленного там креста. Нам говорят: слушайте, ну если крест является таким раздражителем, давайте его уберем, и все успокоятся. Вот только слова "крест является раздражителем" христианским сознанием воспринимаются особым образом. И мне кажется, нехристианским – тоже", — считает председатель синодального отдела.

Патриарх Московский и всея Руси ранее подчеркнул, что Церковь не может "идти на поводу" у людей, которые "по идейным соображениям ненавидят изображение креста Господня". Крест даже в наших государственных символах присутствует, поэтому неправильно будет нам отдавать на поругание крест Христов", — сказал первоиерарх в октябре на встрече с журналистами в московском храме Христа Спасителя.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.

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Религия и мировоззрение
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • RUKAPOMOHI
    Вот воистину, действительно загадка. Церковники пекутся о благополучии прихожан, а те не понимают. То ли прихожане не те, то ли прихожан там нет совсем. И на компромисс готовы пойти - убрать крест, только с условием, что креста никто не будет касаться. И снова народ не понимает своего счастья - для замаливания грехов далеко ходить не надо будет. И очередная загадка. То ли там грешников нет, то ли каяться не в чем. И ещё загадка. На "Торфянке" все документы оформлены, а на два новых предложенных места документы не оформлены. А загадки нет. Всё просто. Здесь ясно видна воля господня и его длань. На "Торфянке" к богу лучшая слышимость и молитвы менее искажёнными доходят.
    Ничто не вечно, кроме бога и человеческой глупости.
    17:13
    29.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • RUKAPOMOHI
    Вот воистину, действительно загадка. Церковники пекутся о благополучии прихожан, а те не понимают. То ли прихожане не те, то ли прихожан там нет совсем. И на компромисс готовы пойти - убрать крест, только с условием, что креста никто не будет касаться. И снова народ не понимает своего счастья - для замаливания грехов далеко ходить не надо будет. И очередная загадка. То ли там грешников нет, то ли каяться не в чем. И ещё загадка. На "Торфянке" все документы оформлены, а на два новых предложенных места документы не оформлены. А загадки нет. Всё просто. Здесь ясно видна воля господня и его длань. На "Торфянке" к богу лучшая слышимость и молитвы менее искажёнными доходят.
    Ничто не вечно, кроме бога и человеческой глупости.
    17:13
    29.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • a-20005
    Интересно что это за люди которым мешает крест?я бы наверно не обратил внимания а тут прям истерия
    21:41
    29.12.2016
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