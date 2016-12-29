Для РПЦ является загадкой отсутствие компромисса по "Торфянке"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В РПЦ не понимают, почему, несмотря на усилия всех заинтересованных сторон в скорейшем прекращении конфликта вокруг строительства храма в московском парке "Торфянка", вопрос не решается, заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Летом 2015 года между жителями Лосиноостровского района развернулось противостояние по вопросу передачи части территории парка "Торфянка" под строительство храма. Суд тогда вынес решение, что строительство законно, а Московская епархия заявила, что готова рассмотреть возможность строительства Казанского храма в другом подобающем месте. В качестве альтернативы "Торфянке" верующим выделены два участка на Анадырском проезде, на одном из них уже построен временный храм.

"Я наблюдаю ситуацию, в которой все стороны, которые в ней участвуют, — и Церковь, и московская власть, и местные жители — вроде бы заинтересованы в скорейшем и наиболее безболезненном решении вопроса. Казалось бы, при наличии этого желания вопрос должен решиться. А он не решается", — сказал Легойда.

Он напомнил, что возведение храма на месте, "из-за которого кипят страсти", прошло все юридические согласования, что признают и противники строительства, не сделавшие ни одной попытки оспорить его в суде. После обращения патриарха Кирилла стройка была прекращена, общине предложили два альтернативных участка, но ни на один из них префектура Северо-Восточного округа Москвы документы так и не оформила.

"Все протесты, которые продолжают идти сегодня – они не против стройки, которая не ведется, а против установленного там креста. Нам говорят: слушайте, ну если крест является таким раздражителем, давайте его уберем, и все успокоятся. Вот только слова "крест является раздражителем" христианским сознанием воспринимаются особым образом. И мне кажется, нехристианским – тоже", — считает председатель синодального отдела.

Патриарх Московский и всея Руси ранее подчеркнул, что Церковь не может "идти на поводу" у людей, которые "по идейным соображениям ненавидят изображение креста Господня". Крест даже в наших государственных символах присутствует, поэтому неправильно будет нам отдавать на поругание крест Христов", — сказал первоиерарх в октябре на встрече с журналистами в московском храме Христа Спасителя.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.