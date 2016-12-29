Пользователям сети предложили совершить виртуальный тур по горе Афон

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сайт "Гора Афон 360", на котором представлены панорамные фотографии всех афонских монастырей, запустили в сети. Проект создавался три года, сообщают организаторы.

"Таким образом, мы дали возможность всем тем, кто, например: а) не имеют финансовой возможности, б) лица, принадлежащие к уязвимым группам (например, инвалидов, и в) женщины (запрет входа всем женщинам), увидеть и "посетить" Святой Афон впервые в своей жизни", — говорится в сообщении.

На ресурсе представлена информация о каждой обители монашеской горы. Помимо этого, любой пользователь может загрузить свои фотографии с горы Афон, которые после модерирования, будут опубликованы на сайте.

В этом году отмечается 1000-летие русского присутствия на Афоне. В мае Святую гору посетили президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл.

Как отмечают в РПЦ, "точкой отсчета" присутствия русского монашества на Афоне было избрано первое письменное упоминание о древнерусской святогорской обители "Ксилургу" — подпись монаха Герасима, "пресвитера и игумена монастыря Роса", под одним из документов, датированных 1016 годом. Насельником Ксилургу был основатель русского монашества преподобный Антоний Печерский. В XI веке на Афоне появляется мужской монастырь святого Пантелеимона, известный также под названиями Россикон и Новый Руссик, традиционно считающийся "русской" обителью в составе объединения 20 древних монастырей Афона.