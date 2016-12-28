Критерии для репатриации унифицируют для живущих в ЕС евреев

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Раввинские суды Европы и Израиля договорились об унификации стандартов, определяющих право граждан стран Европы на принятие еврейства и репатриацию в Израиль, сообщил РИА Новости глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

"Любой человек, который принимает еврейство, например, в Москве, Париже или Лондоне, автоматически получает право на репатриации в Израиль", — отметил он.

Несколько месяцев назад, как рассказал Гольдшмидт, огромный скандал вызвало нежелание главного раввината Израиля признавать еврейство дочери избранного президента США Дональда Трампа Иванки Трамп, которое она приняла перед вступлением в брак с Джаредом Кушнером. Вскоре раввинат изменил свое решение, однако случай показал необходимость четкого регулирования вопросов в этой сфере.

"Поэтому именно мы решили разработать систему, по которой Совет раввинов Европы будет сертифицировать своих раввинов, говоря какие раввины и какие суды будут заниматься вопросами гиюра (принятия еврейства – ред.) и на каких основаниях он будет совершаться", — сказал Гольдшмидт, добавив, что речь идет об унификации правил для раввинских судов.

Такая договоренность, по его словам, была достигнута на совместной конференции раввинских судов в Иерусалиме.

Ранее Гольдшмидт заявил, что в Европе существует угроза для проживающих там евреев. В связи с этим он допустил их массовый отток из Европы. В свою очередь министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев Франции покинуть страну.