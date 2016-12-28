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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Берл Лазар на встрече с Путиным рассказал об идее форума мировых религий

13:5528.12.2016
(обновлено: 15:08 28.12.2016)
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Главный раввин России Берл Лазар во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. 28 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал об обсуждении идеи созыва международного межрелигиозного форума.

Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода в октябре в ходе встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом предложили провести в России Международный форум мировых религий с участием духовных лидеров крупнейших конфессий разных континентов.

"Также было бы очень правильно, мы обсуждали это с патриархом, созвать международный межрелигиозный форум, потому что опыт России во взаимоотношениях между религиями уникален", — сказал Берл Лазар в среду.

Во встрече с президентом РФ принял участие и глава ФЕОР Борода.

Главный раввин России Берл Лазар и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Раввин предложил патриарху провести в России форум мировых религий

Берл Лазар также рассказал о проходившем в Москве съезде раввинов Европы. Масштабный съезд раввинов Европы, собравший около 500 участников, состоялся в Москве в августе под эгидой ФЕОР и Главного раввината.

"Раввины увидели то, что здесь происходит: какие отношения, какая атмосфера, как уверенно, комфортно евреи чувствуют себя. Они говорили: "У нас, в Европе, к сожалению такого давно уже нет, и не знаем даже, что будет завтра". Нужно показать им наш опыт, я думаю, в том числе то, что мы реально живем в мире, дружбе, во взаимопонимании. Очень важно, чтобы весь мир это видел, и, может быть, мы можем показать, как нужно дальше развиваться", — добавил он.

Главный раввин РФ заявил, что "Россия сегодня стала тем местом, где реально ценится работа религиозных общин и уже понятен вклад и результат такой работы". Он также поблагодарил Путина за оценку их работы.

Празднование еврейского Нового года Рош Ха-Шана
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Берл Лазар призвал к пропаганде толерантности в России

"Хотел бы Вас поблагодарить за внимание к вопросам, которые действительно, мы думаем, очень важны. Это права верующих людей, возрождение традиционной религии, взаимоотношения между религиозными конфессиями", — добавил Лазар.

Он также напомнил об открытии в Москве в 2012 году Еврейского музея и Центра толерантности, а также о том, что генеральный директор Еврейского музея Александр Борода получил в ноябре почетный диплом лауреата премии Маданджита Сингха, присуждаемой ЮНЕСКО за пропаганду терпимости и ненасилия.

"Может быть, слышали, музей получил недавно премию ЮНЕСКО, была оценена работа, которую, слава Богу, мы смогли сделать в последние годы. Самое главное, они видят в нас инструмент для того, чтобы правильно обучать в Европе и во всем мире толерантному отношению и взаимоотношениям между религиозными конфессиями, национальными общинами", — сказал Лазар.

Он также выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Черном море.

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Религия и мировоззрение
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