В Совете муфтиев России назвали Доктора Лизу человеком с большой душой

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов назвал главу благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную также как Доктор Лиза, человеком с большой душой.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых была Елизавета Глинка. Официальной информации о гибели Доктора Лизы не поступало. Как сообщил глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, Глинка летела в Сирию, чтобы отвезти медикаменты для госпиталя в Латакии.

"Мы знали Доктора Лизу как человека с большой душой, которая всегда всяческим образом помогала всем нуждающимся. И, конечно же, она выезжала в горячие точки, чтобы оказывать помощь и поддержку", — сказал Аббясов, добавив, что исламская община РФ скорбит в связи с трагедией.

Елизавета Глинка – лауреат Государственной премии РФ "За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности", член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В 2007 году она основала в Москве благотворительный фонд "Справедливая помощь", основной задачей которого является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

В 2014–2016 годах Глинка неоднократно посещала Украину с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы и для эвакуации больных детей из зоны боев.

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