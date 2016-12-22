Патриарх призвал московские храмы больше не дарить ему цветы по праздникам

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в четверг на епархиальном собрании духовенства столицы, призвал московские храмы впредь больше не дарить ему цветы, а направлять собранные средства на благотворительность.

Ранее по просьбе предстоятеля Русской православной церкви все деньги, заготовленные столичными храмами для покупки цветов первоиерарху на 70-летие, были направлены на закупку оборудования по обеспечению кислородом тяжелобольных пациентов больницы Святителя Алексия. Тогда медицинскому учреждению было передано около двух с половиной миллионов рублей.

"Предлагаю придерживаться этого же подхода и впредь в те праздники, когда московские приходы обычно преподносили цветы патриарху. Собранные средства можно было бы перечислять для целевого использования в то или иное социальное учреждение", — сказал патриарх.

Он также попросил председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению заблаговременно вносить предложения, какому именно социальному учреждению направить деньги.