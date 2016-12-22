Патриарх Кирилл подведет итоги уходящего года для РПЦ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет в четверг в храме Христа Спасителя ежегодное епархиальное собрание духовенства Москвы, в ходе которого будут подведены итоги прошедших 12 месяцев и намечены планы на 2017 год.

"На ежегодных собраниях патриарх подводит итоги уходящего года, приводит различные статистические данные о епархиальной жизни, дает поручения духовенству на предстоящий год по самым разным направлениям церковного служения — строительство храмов, социальная и миссионерская работа", — рассказал РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля Русской церкви священник Александр Волков.

Он уточнил, что сейчас одной из приоритетных задач для Московской епархии является работа с молодежью, поэтому этой теме будет уделено, по его словам, особое внимание.

"В целом, епархиальное собрание Москвы является "флагманским" для других епархий, которые, несомненно, учитывают те выводы и задачи, которые будут сформулированы завтра патриархом перед столичным духовенством", — отметил Волков. В Московской епархии сейчас насчитывается более 1600 священнослужителей.

На прошлом епархиальном собрании патриарх, в частности, заявил о важности активизации церковной миссии в интернете среди молодежи, которая, по его словам, "живет в социальных сетях". По данным предстоятеля РПЦ, приходской молодежный актив в Москве составляет примерно 6 тысяч человек. Патриарх отметил, что "творчество, смелость, бесстрашие были частью порыва апостолов во время их земной жизни", и "эти же качества важно сохранить и приумножить в среде православной молодежи".