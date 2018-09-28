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"Дневник читателя". Селеста Инг – "И повсюду тлеют пожары"

(обновлено: 14:37 28.09.2018)
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Подводим итоги уходящего лета и обсуждаем главный роман августа – книгу Селесты Инг "И повсюду тлеют пожары", а также горячую десятку самых популярных в России и в мире аудиокниг.

"Дневник читателя". Селеста Инг – "И повсюду тлеют пожары"
Также в программе

– 10 книг, которые мир слушал этим летом;

– Объявлен длинный список премии "Нос".

Участники

– Алла Штейнман, директор издательства "Фантом Пресс".

В программе звучит отрывок из автобиографической книги Алены Долецкой "Не жизнь, а сказка" в авторском исполнении.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Сервис аудиокниг Storytel составил топ-10 самых популярных аудиокниг прошедшего лета в России и других странах. Интересно, что практически вся первая десятка книг, прослушанных на русском языке, – нон-фикшн. Лидирует книга финансового гуру Роберта Кийосаки "Богатый папа, бедный папа", то есть летом большинство активной аудитории штудировало советы успешного бизнесмена по саморазвитию и финансовой грамотности. 

На втором месте революционная, на мой взгляд, книга израильского профессора Юваля Ной Харари "Sapiens. Краткая история человечества", которая заставляет по-новому взглянуть на теорию эволюции. Умная и отлично написанная вещь. Кстати, на русском уже вышла и вторая книга Харари "Homo Deus". На третьем месте лонгселлер Айн Рэнд "Атлант расправил плечи" – не дает покоя читателям и слушателям этот роман, все хотят разгадать секрет успеха. 

Еще на русском слушали "Тонкое искусство пофигизма" популярного блогера Марка Мэнсона. Вот тут все объяснимо – в эпоху информационного прессинга 24/7 и культа успеха, который многократно усиливают соцсети, люди хотят научиться искусству пофигизма. Уметь определить, что самое важное, наплевать на второстепенное и послать к черту чужое мнение. Художественный роман появляется только на пятой позиции – и это до сих пор популярный "Шантарам" Грегори Робертса

Всю вторую половину десятки заняли российские авторы. На шестой позиции неподражаемая Алена Долецкая с откровенной автобиографией "Не жизнь, а сказка". Первый главный редактор русского Vogue, легендарная московская красавица, дочь знаменитого хирурга и внучка первого директора ТАСС с неподражаем изяществом носит туфли, варит вкуснейшее варенье  и относится к жизни с глубокой иронией и пронзительной искренностью. Послушайте сами, как Алена Долецкая читает фрагмент из своей книги "Не жизнь, а сказка".

Также в десятке Сергей Лукьяненко с остросюжетной историей "Чистовик", по-прежнему очень актуальный Михаил Зыгарь с провокационной книгой "Вся  кремлевская рать" о сегодняшнем правительстве и политической ситуации. И вы удивитесь – замыкает топ-10 Ника Набокова с книгой женских советов "#В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно!". 

А вот в Швеции летом слушали только нуарные детективы и триллеры – на первом месте "Кесарь" Дана Бутлера. В Индии, Дании и Нидерландах – слушали практически одного Гарри Поттера и немножко Марка Мэнсона про пофигизм. А вот в Италии в топе четыре книги Элены Ферранте , и это неудивительно – HBO снимает сериал по книге "Моя гениальная подруга", который выйдет уже в ноябре. 

***

Еще немного поговорим о книжных списках. Премия "НОС" (Новая словесность") объявила лонг-лист нового сезона. Из 313 номинантов эксперты во главе с критиком Анной Наринской выбрали 22 книги, которые отличаются новизной и актуальностью.

Среди них фаворит всех крупных премий этого года – книга "Памяти памяти" Марии Степановой, роман Эдуарда Веркина "Остров Сахалин", который сейчас очень активно обсуждают, "Калечина Малечина" Евгении Некрасовой – открытие "Редакции Елены Шубиной". Их же находка – "Дни Савелия" актера Григория Служителя, третья книга Юлии Яковлевой из цикла "Ленинградские сказки" "Жуки не плачут", сборник рассказов Полины Жеребцовой "45-ая параллель", незаслуженно обойденный крупными премиями "Учитель Дымов" Сергея Кузнецова и поразивший всех в прошлом году мощный пелевинский "iPhuck 10"

Полный список претендентов можно посмотреть на сайте премии "НОС". Уже 15 октября начнется читательское голосование, которое определит приз читательских симпатий. Ну а кто станет следующим лауреатом после прошлогоднего Владимира Сорокина с романом "Манарага" и Алексея Сальникова с книгой "Петровы в гриппе и вокруг него", узнаем в самом конце января.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Для меня одной из главных книг этого лета стал роман Селесты Инг "И повсюду тлеют пожары". Это второй текст 38-летней американки с китайскими корнями после многообещающего дебюта "Все, чего я не сказала". Та, первая полуавтобиографическая история о прощании американо-китайской с семьи с любимой дочерью, которая то ли была убита, то ли покончила с собой, стала международной сенсацией. Роман перевели на 30 языков, и Селеста Инг сразу же стала одним из самых перспективных прозаиков США. В России книга вышла в издательстве "Фантом-Пресс" в переводе Анастасии Грызуновой и тоже полюбилась читателям, включая меня. 

Но должна сказать, "И повсюду тлеют пожары" гораздо сильнее! Это история, где пожары не бушуют, а тлеют. И в этой камерности, в скрытом напряжении переплетенных сюжетов видна мощь таланта Селесты Инг. Мне про роман "И повсюду тлеют пожары" рассказала директор издательства "Фантом-Пресс" Алла Штейнман после эфира на радио Sputnik. И поскольку это было в студии, можно послушать, что сказала мне Алла.

От себя добавлю, что книга "И повсюду тлеют пожары" совершенно ошеломляет. Селесте Инг удается быть камерной, необыкновенно поэтичной, даже лиричной – и при этом поражать словом в самое сердце! Примерно так же действуют на зрителей фотографии ее героини Мии Уоррен. (Видите, когда рассказываешь о романе, кажется, вполне естественным сравнивать текст автора и работы героя – настолько точно работает со словом Инг, настолько реальны созданные ею герои, образы, ситуации). Сквозная метафора тлеющего пожара, огня, который вот-вот разгорится и уничтожит все, чтобы уцелевшие могли начать все заново, – это описание того, что делает книга с вами. Читательское сопереживание, понимание, узнавание и осознание сперва тлеет в тебе, а потом разгорается и бушует. Этот огонь питает все: неуклюжая нежность отношений матери и дочери, робкие чувства и нарочито хамоватая похвальба взрослеющих подростков, животный родительский страх, который может маскироваться как угодно, притворяясь жесткостью, придирчивостью и раздражительностью, но на деле это, конечно, любовь. 

Селеста Инг пишет о свободе искусства и об обретенной свободе личности, о подростковой влюбленности во взрослых, которые не похожи на собственных родителей, о бунте против не тобою установленных правил. Она снова, как и в дебютном романе, говорит о столкновении культур. Но без надрыва, без транспарантов. Просто когда в фоне основной истории появляется успешная белая женщина из образцового респектабельного городка Шейкер-Хайтс, которая хочет усыновить азиатскую девочку, мы живем ее мечтой. А когда появляется непутевая мать этой крохи – переживаем ее боль. В этом удивительная писательская сила Селесты Инг. Она, не скрываясь, любит каждого из героев своего романа. И эта искра любви, попадая в нас с первых строчек, только  разгорается с каждой прочитанной страницей. Вы долго не забудете эту книгу, потому что в каждом герое будет то, что тронуло, задело, запало в душу.

"И повсюду тлеют пожары" – тонкий, очень красивый, многослойный роман о семье, воспитании, поиске опоры и внутренней свободе, искра которой тлеет в каждом.

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