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"Дневник читателя". Лучшие книги для новогодних каникул

14:2222.12.2017
(обновлено: 10:36 28.12.2017)
06280
В этом выпуске знакомимся с прозой Эры Ершовой и выбираем книжные подарки под елку для детей и подростков.

"Дневник читателя". Лучшие книги для новогодних каникул
Участники:
— Эра Ершова, писатель;
— Ольга Аминова, глава отдела современной литературы издательства "ЭКСМО";
— Марина Козлова, главный редактор издательства "Розовый жираф";
— Ирина Балахонова, главный редактор издательства "Самокат".

Ведущая: Наталья Ломыкина.
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КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Современные подростки, к счастью, очень много читают. Они очень требовательны к текстам и, если предоставить им право выбора, безошибочно находят истории по-настоящему сильные и хорошо написанные. Не верьте тем, кто по привычке ворчит на нечитающую молодежь. Год за годом на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction все больше ребят, которые ходят с заранее составленными списками, самостоятельно выбирают книги, спорят, обмениваются впечатлениями. Им не нужен зачитанный родителями Дюма. У них свои авторы, кумиры, запросы. И, к счастью, есть издатели, умеющие слышать этих вдумчивых и требовательных новых читателей и издавать для них на русском языке самые лучшие детские книги, которые выходят в мире сегодня.

Настоящими хитами этой зимы можно назвать историю дружбы мальчика и лисенка американки Сары Пеннипакер "Пакс". Это пронзительная и искренняя книга о правде и лжи, о бессмысленности войны, хрупкости природы, верности себе и умении сопереживать стала лучшей детской книгой 2016 года по версии Amazon. Или, например, "Доклад о медузах" Али Бенджамин — еще один мгновенный бестселлер New York Times, который уже переведен на 20 языков, издан в 30 странах и вошел в списки лучших детских книг по версии журнала Time. Сильная и глубокая книга о том, как полюбить даже тех, кого никто больше полюбить не может. Или долгожданное продолжение "Ленинградских сказок" Юлии Яковлевой.  
В третьей повести "Жуки не плачут" Шурка, Бобка и Таня, вырвавшиеся из блокадного Ленинграда, оказываются разлученными войной. Три эти
книги, и еще 15 не менее прекрасных историй вышли совсем недавно в издательстве "Самокат", В программе о них рассказывает глава издательства
Ирина Балахонова.

Если вы ищете подарок читающим школьникам, обратите внимание на книжку "Джаггер, Джаггер" лауреата премии памяти Астрид Линдгрен Фриды Нильсон про мальчишку-аутсайдера, который находит на помойке бездомного пса Джаггера. Не пропустите отличную историю Энн Файн "Как курица лапой" про саркастичного Честера, которого в новой школе сажают рядом с двоечником Джо с чудовищным почерком. Обладатель двух медалей Карнеги Энн Файн, хорошо знакомая читателям по уморительно смешному "Дневнику кота-убийцы", написала про школу так, как мало кто умеет. 

Отличные книги для подростков выходят, конечно, не только в "Самокате". Издательство "Розовый жираф" к зимним каникулам тоже радует новинками, например, удивительным романом "Золото Хравна" Марии Пастернак и книжкой Ильи Колмановского "Как груша попадает в мозг". А также долгожданными переизданиями проверенных хитов от сказки "Где гора говорит с луной" Грейс Лин до "Носкоедов" Павла Шрута. В этом выпуске о них рассказывает директор издательства Марина Козлова.

***

Ну а читателей взрослых хочу познакомить с новым автором Эрой Ершовой, два сборника ее повестей и рассказов недавно вышли в издательстве "Эксмо". Один называется "В глубине души", другой — "Самая простая вещь на свете". Это очень простые, на первый взгляд, истории, рассказанные неторопливо и словно бы спонтанно — сюжетные линии подхватывают одна другую и ниточка тянется от персонажа к персонажу. Но как только ты попадаешь под обаяние размеренного ритма последовательной истории, она вдруг собирается и сплетается в тугой красивый узел. Так что, возможно, брюссельские кружева изображены на обложках книг Эры Ершовой не случайно — она действительно плетет свои истории, как кружевница. Повести и рассказы Эры Ершовой совершенно точно понравятся тем, кто любит, скажем, книги Виктории Токаревой. Это тоже жизненные истории простых людей, в которых переплетаются добро и зло, подлость и благородство, ошибки, слабости и высокие чувства. В этом выпуске программы о сборниках "В глубине души" и "Самая простая вещь на свете" рассказывают редактор Ольга Аминова и писательница Эра Ершова.

В следующей программе, последней в уходящем 2017 году, мы продолжим выбирать лучшие новинки зимы для детей и взрослых и устроим незабываемые книжные выходные в эфире радио Sputnik.

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