В этом выпуске программы обсуждаем феномен романа екатеринбургского поэта, финалиста премии "Большая книга" Алексея Сальникова, а также захватывающий триллер Джона Гришэма "Остров Камино" о похищенных рукописях Фитцджеральда.

"Дневник читателя". "Петровы в гриппе и вокруг него" Your browser does not support HTML5 audio

– "Редакция Елены Шубиной" отмечает десятилетие!

– Зимнее чтение для детей и их родителей: новогодняя коллекция издательства Clever.

Участники:

–Шамиль Идиатуллин, писатель, лауреат премии "Большая книга";

–Галина Юзефович, литературный критик;

–Татьяна Стоянова, бренд–менеджер "Редакции Елены Шубиной";

– Анна Ишмуратова, сотрудник издательства Сlever.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

В 2018 году "Редакции Елены Шубиной" исполняется 10 лет. Опытные читатели, которые при выборе книги обращают внимание не только на имя автора, но и на название издательства, знают что логотип "Редакция Елены Шубиной" – гарантия качества интеллектуальной прозы. Елена Шубина – признанный эксперт современной русской литературы. Критики в полушутку называют ее тренером русской литературной сборной, потому что именно авторы Шубиной чаще других получают премии, признание и читательскую любовь. Не зря, собственно, внутри большого холдинга АСТ ее отдел выделили в автономный литературный бренд.

Так вот 18 февраля в Электротеатре "Станиславский" для всех авторов, читателей и друзей "Редакция Елены Шубиной" устраивает большой литературный марафон. Можно будет встретиться с любимыми писателями: Алексеем Ивановым, Людмилой Улицкой, Гузель Яхиной, Дмитрием Быковым и другими авторами, и, например, подписать у них книгу. Какие еще сюрпризы готовит издательство к своему юбилею в программе рассказывает бренд-менеджер "Редакции Елены Шубиной" Татьяна Стоянова.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Все новогодние каникулы в моем книжном окружении обсуждался практически один-единственный роман "Петровы в гриппе и вокруг него" Алексея Сальникова. Его и сейчас обсуждают в соцсетях и магазинах, за столом и при случайной встрече. Одной моей знакомой книгу посоветовали прямо в очереди в поликлинике… И это самый лучший способ книжного продвижения – сарафанное радио счастливых читателей. В это выпуске разбираемся, что это за роман и почему вдруг главным открытием этой зимы для многих стал именно он?

Казалось бы, "Петровы в гриппе и вокруг него" были опубликованы в журнале "Волга" еще в мае 2016 года (и, кстати, до сих пор лежат на сервисе "Журнальный зал" в открытом доступе"). Потом Алексей Сальников стал финалистом "Большой книги" и роман был доступен для читательского голосования. В сентябре в "Дневнике читателя" в рубрике "Большая книга" о нем рассказывал будущий лауреат Шамиль Идиатуллин.

И все-таки читатели массово открыли для себя роман Алексея Сальникова только в январе, после того, как он вышел в виде бумажной книги в "Редакции Елены Шубиной".

Все, кто роман уже прочел, говорят, как их приятно удивило, что и на русском языке можно писать так легко, смешно и ярко. К тому же за искрометным стилем Алексея Сальникова скрывается совершенно головокружительный сюжет, который одна моя собеседница сравнила с американскими горками – "и весело, и страшно, и дух захватывает, и хочется, чтобы это длилось подольше".

А ведь, казалось бы, поначалу ничего особенного и не происходит. Заболевающий гриппом автослесарь Петров едет с работы домой в автобусе и единственное, чего ему хочется, поскорее оказаться в постели. Но домой он попадает не сразу, а после странных приключений. Дома его встречают гриппующая жена, с которой он, вообще-то разведен, но как бы и не совсем, и гриппующий Петров-младший. Но пока Петровы болеют, температурят, вызывают сыну врача и спорят о том, вести ли его через пару дней на елку или лучше еще подержать дома, читателя захватывает бесовщина почище гоголевской. Многие незначительные детали – от пьяных откровений собутыльника Петрова до воющей на окраине города собаки – оказываются важной и нужной подсказкой.

И тут я процитирую Facebook редактора "Дойче Велле" Марины Барановска "Дойдя до последней страницы, вдруг неожиданно понимаешь, что роман еще и закольцован, так что с восторгом тут же открываешь первую страницу и начинаешь читать во второй раз, пытаясь найти все ранее незамеченные детали и символы". И вот мне кажется, именно эта читательская радость от свежей, смешной, здорово написанной современной русской прозы и запускает то самое сарафанное радио. О феномене книги Алексея Сальникова я спросила авторитетного литературного критика Галину Юзефович, и мы во мнениях сошлись.

В общем, отправляясь в зимний Екатеринбург вместе с героями Сальникова, будьте готовы к запойному, слегка лихорадочному чтению. И помните, что иногда случайное – вовсе не случайно, и что-то незначительное может оказаться важным. Впрочем, в обратную сторону это тоже работает.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Продолжим составлять книжные планы на 2018 год. Расскажу о книгах, которые ждут нас в ближайшее время. Начну с детектива. Хорошо известный многим мастер остросюжетной прозы Джон Гришэм написал новый роман "Остров Камино". Причем на этот раз о книгах! Ограблена библиотека Принстонского университета. Похищены бесценные рукописи Фрэнсиса Скотта Фицджеральда… Полиция и ФБР – в тупике. И тогда по заказу страховой компании охоту на похитителей начинает частное детективное агентство, которое специализируется на розыске краденых предметов искусства.

След исчезнувших рукописей тянется на курортный островок Камино у побережья Флориды, где живет знаменитый антиквар и библиофил с компанией друзей-писателей. Туда-то детективы и подсылают своего "крота" – начинающую писательницу Мерсер Манн. Как ей, детективу-дилетанту, удастся вычислить таинственного преступника, я вам не расскажу, но обещаю, что следить за расследованием будет очень интересно.

Если вы вдруг еще не знакомы с книгами Джона Гришэма, знайте, что, например, фильм "Фирма" с Томом Крузом или "Время убивать" с Мэттью МакКонахи, или "Дело о пеликанах" с Джулией Робертс сняты по его книгам. И вообще, бывший юрист Гришэм сегодня один из самых популярных детективщиков в мире. И у него, кстати, дома вправду хранятся некоторые рукописи Фитцджеральда.

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Что почитать с детьми зимой, чтобы новогоднее веселье подольше не исчезало, точно знают авторы зимней коллекции издательства Clever. Сотрудница издательства и молодая мама Анна Ишмуратова в этом выпуске рассказала о новинках, на которые стоит обратить особое внимание: "С Новым годам, Шмяк", "Зимние забавы" и другие.

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