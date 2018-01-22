РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Программы

"Дневник читателя". "Петровы в гриппе и вокруг него"

14:4422.01.2018
(обновлено: 14:46 22.01.2018)
0250
В этом выпуске программы обсуждаем феномен романа екатеринбургского поэта, финалиста премии "Большая книга" Алексея Сальникова, а также захватывающий триллер Джона Гришэма "Остров Камино" о похищенных рукописях Фитцджеральда.

"Дневник читателя". "Петровы в гриппе и вокруг него"
Также в программе

–  "Редакция Елены Шубиной" отмечает десятилетие!

– Зимнее чтение для детей и их родителей: новогодняя коллекция издательства Clever. 

Участники:

–Шамиль Идиатуллин, писатель, лауреат премии "Большая книга";

–Галина Юзефович, литературный критик;

–Татьяна Стоянова, бренд–менеджер "Редакции Елены Шубиной";

– Анна Ишмуратова, сотрудник издательства Сlever.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

____________________________________________________________

ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

В 2018 году  "Редакции Елены Шубиной" исполняется 10 лет. Опытные читатели, которые при выборе книги обращают внимание не только на имя автора, но и на название издательства, знают что логотип "Редакция Елены Шубиной" – гарантия качества интеллектуальной прозы. Елена Шубина – признанный эксперт современной русской литературы. Критики в полушутку называют ее тренером русской литературной сборной, потому что именно авторы Шубиной чаще других получают премии, признание и читательскую любовь. Не зря, собственно, внутри большого холдинга АСТ ее отдел выделили в автономный литературный бренд. 

Так вот 18 февраля в Электротеатре "Станиславский" для всех авторов, читателей и друзей "Редакция Елены Шубиной" устраивает большой литературный марафон. Можно будет встретиться с любимыми писателями: Алексеем Ивановым, Людмилой Улицкой, Гузель Яхиной, Дмитрием Быковым и другими авторами, и,  например, подписать у них книгу. Какие еще сюрпризы готовит издательство к своему юбилею в программе рассказывает бренд-менеджер "Редакции Елены Шубиной" Татьяна Стоянова.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Все новогодние каникулы в моем книжном окружении обсуждался практически  один-единственный роман "Петровы в гриппе и вокруг него" Алексея Сальникова.  Его и сейчас обсуждают в соцсетях и магазинах, за столом и при случайной встрече. Одной моей знакомой книгу посоветовали прямо в очереди в поликлинике… И это самый лучший способ книжного продвижения – сарафанное радио счастливых читателей. В это выпуске разбираемся, что это за роман и почему вдруг главным открытием этой зимы для многих стал именно он?

Казалось бы, "Петровы в гриппе и вокруг него" были опубликованы в журнале "Волга" еще в мае 2016 года (и, кстати, до сих пор лежат на сервисе "Журнальный зал" в открытом доступе"). Потом Алексей Сальников стал финалистом "Большой книги" и роман был доступен для читательского голосования. В сентябре в "Дневнике читателя" в рубрике "Большая книга" о нем рассказывал будущий лауреат Шамиль Идиатуллин

И все-таки читатели массово открыли для себя роман Алексея Сальникова только в январе, после того, как он вышел в виде бумажной книги в "Редакции Елены Шубиной". 

Все, кто роман уже прочел, говорят, как их приятно удивило, что и на русском языке можно писать так легко, смешно и ярко. К тому же за искрометным стилем Алексея Сальникова скрывается совершенно головокружительный сюжет, который одна моя собеседница сравнила с американскими  горками – "и весело, и страшно, и дух захватывает, и хочется, чтобы это длилось подольше".

А ведь, казалось бы, поначалу ничего особенного и не происходит. Заболевающий гриппом автослесарь Петров едет с работы домой в автобусе и единственное, чего ему хочется, поскорее оказаться в постели. Но домой он попадает не сразу, а после странных приключений. Дома его встречают гриппующая жена, с которой он, вообще-то разведен, но как бы и не совсем, и гриппующий Петров-младший. Но пока Петровы болеют, температурят, вызывают сыну врача и спорят о том, вести ли его через пару дней на елку или лучше еще подержать дома, читателя захватывает бесовщина почище гоголевской. Многие незначительные детали – от пьяных откровений собутыльника Петрова до воющей на окраине города собаки – оказываются важной и нужной подсказкой. 

И тут я процитирую Facebook редактора "Дойче Велле" Марины Барановска "Дойдя до последней страницы, вдруг неожиданно понимаешь, что роман еще и закольцован, так что с восторгом тут же открываешь первую страницу и начинаешь читать во второй раз, пытаясь найти все ранее незамеченные детали и символы". И вот мне кажется, именно эта читательская радость от свежей, смешной, здорово написанной современной русской прозы и запускает то самое сарафанное радио. О феномене книги Алексея Сальникова я спросила авторитетного литературного критика Галину Юзефович, и мы во мнениях сошлись.

В общем, отправляясь в зимний Екатеринбург вместе с героями Сальникова, будьте готовы к запойному, слегка лихорадочному чтению. И помните,  что  иногда случайное – вовсе не случайно, и что-то незначительное может оказаться важным. Впрочем, в обратную сторону это тоже работает. 

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Продолжим составлять книжные планы на 2018 год. Расскажу о книгах, которые ждут нас в ближайшее время. Начну с детектива. Хорошо известный многим мастер остросюжетной прозы Джон Гришэм написал новый роман "Остров Камино". Причем на этот раз о книгах!  Ограблена библиотека Принстонского университета. Похищены бесценные рукописи Фрэнсиса Скотта Фицджеральда… Полиция и ФБР – в тупике. И тогда по заказу страховой компании охоту на похитителей начинает частное детективное агентство, которое специализируется на розыске краденых предметов искусства. 

След исчезнувших рукописей тянется на курортный островок Камино у побережья Флориды, где живет знаменитый антиквар и библиофил с компанией друзей-писателей. Туда-то детективы и подсылают своего "крота" – начинающую писательницу Мерсер Манн. Как ей, детективу-дилетанту, удастся  вычислить таинственного преступника, я вам не расскажу, но обещаю, что следить за расследованием будет очень интересно. 

Если вы вдруг еще не знакомы с книгами Джона Гришэма, знайте, что, например, фильм "Фирма" с Томом Крузом или "Время убивать" с Мэттью МакКонахи, или "Дело о пеликанах" с Джулией Робертс сняты по его книгам. И вообще, бывший юрист Гришэм сегодня один из самых популярных детективщиков в мире. И у него, кстати, дома вправду хранятся некоторые рукописи Фитцджеральда.

***

Что почитать с детьми зимой, чтобы новогоднее веселье подольше не исчезало, точно знают авторы зимней коллекции издательства Clever. Сотрудница издательства и молодая мама Анна Ишмуратова в этом выпуске рассказала о новинках, на которые стоит обратить особое внимание: "С Новым годам, Шмяк", "Зимние забавы" и другие.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

 

Комментировать
Программы
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена