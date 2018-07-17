В этом выпуске писатель Евгений Водолазкин рекомендует дебютный роман Григория Служителя "Дни Савелия" о котах и людях, а критик Константин Мильчин приглашает в Тобольск на литературный фестиваль "Сибирская ипокрена".

"Дневник читателя". Сибирь, котики и литература Your browser does not support HTML5 audio

– Евгений Водолазкин, писатель;

– Константин Мильчин, главный редактор портала "Горький";

– Григорий Служитель, писатель, актер.

Также в программе:

– В Тюмени и Тобольске открывается новый литературный фестиваль "Сибирская ипокрена".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Новый литературный фестиваль "Сибирская Ипокрена" открывается 14 июля в Тюмени, а потом перемещается в Тобольск. С 18 по 22 июля в красивейшем тобольском Кремле, про который мы, как минимум, читали в романе Алексея Иванова "Тобол" соберутся писатели, просветители, популяризаторы чтения, чтобы вернуть Тобольску звание культурного центра Сибири. "Сибирскую Ипокрену" проводят в рамках благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел". Кураторы фестиваля: культуртрегер, основатель магазина "Фаланстер" и книжного портала "Горький" Борис Куприянов, человек, который придумал чемпионат по чтению вслух "Открой рот" – Михаил Фаустов и литературный критик, главный редактор портала "Горький" Константин Мильчин. Он-то и рассказал в эфире радио Sputnik, что такое, собственно, ипокрена, почему фестиваль называется именно так и каких писателей сибирякам ждать в гости.

В основной – тобольской – программе фестиваля мероприятий больше пятидесяти. Шамиль Идиатуллин, Дмитрий Данилов, Майя Кучерская, Алексей Сальников, Дмитрий Глуховский и другие прекрасные писатели, поэты, драматурги, критики и издатели расскажут о тенденциях современной литературы, представят новые книги и проведут мастер-классы. Чемпионат по чтению вслух "Открой рот", который совсем недавно на Красной площади в Москве награждал победителей, объявит старт нового сезона. Так что, если любите читать вслух – добро пожаловать. Участники будут выступать без подготовки, и никто не знает, какой текст кому достанется. Поучаствовать может любой желающий. У тобольского Кремля будет, естественно, работать книжная выставка-ярмарка – свои главные новинки и бестселлеры в Сибирь везут 50 с лишним издательств. Так что можно будет узнать о книгах из первых рук, и цена, понятное дело, будет ниже, чем в книжных магазинах.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В этой рубрике обсуждаем книгу о котах и людях. Она называется "Дни Савелия", и это дебютный роман молодого актера Григория Служителя. Этот написанный от лица кота роман о жизни и любви нашел и принес в "Редакцию Елены Шубиной" писатель, доктор филологии, автор романов "Лавр" и "Авиатор" Евгений Водолазкин, который прочел рукопись и сразу в нее поверил. Подробности в этом выпуске программы.

Книга уже вышла. И это очень душевный, теплый, с юмором роман про умного и свободолюбивого кота, который умеет любить. И, если вы давно подозревали своего кота в человеческих чувствах, Савелий убедит вас в этом наверняка. Григорий Служитель (это не псевдоним, а настоящая фамилия, хоть и не верится) представлял свой роман в одном из московских кафе, где происходит действие одной из глав. И мы немного поговорили о книге "Дни Савелия", о Москве, театре и, конечно, котах.

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