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"Дневник читателя". "История пчел" Майи Лунде

(обновлено: 14:52 15.08.2018)
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В этом выпуске обсуждаем с директором издательства "Фантом Пресс" Аллой Штейнман самый яркий скандинавский дебют ХХI века, а в рубрике "Большая книга" писатель Андрей Филимонов говорит о книге Марии Степановой "Памяти памяти".

"Дневник читателя". "История пчел" Майи Лунде
Также в программе: 

– Удивительная книга художника Роберто Инноченти "Жизнь одного корабля". 

Участники:

– Андрей Филимонов, писатель;

– Алла Штейнман, директор издательства "Фантом Пресс";

– Екатерина Каширская, директор издательства "Пешком в историю". 

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Хочу поделиться с вами книгой, которая произвела на меня самое сильное впечатление этим летом. Если честно, я давно не читала ничего подобного. Норвежская писательница Майя Лунде, в прошлом сценарист и детский автор, написала мощнейший дебютный роман "История пчел". Он  начинается как семейная сага, а превращается в философский роман о природном балансе. 

В "Истории пчел" чередуются три семейные истории, которые происходят в разное время. В викторианской Англии ученый-неудачник Уильям Сэвидж пытается построить улей нового типа, в Штатах потомственный пасечник по имени Джордж обнаруживает, что все пчелы вдруг покинули свои дома. В Китае будущего двадцатилетняя Тао до изнеможения опыляет деревья вручную, как и множество ее соотечественников, потому что пчелы с планеты давно исчезли. Три частные истории объединяют пчелы. Пока они с тихим жужжанием танцуют в воздухе, все идет хорошо. 

Но Майя Лунде, рассказывая нам про внутренние, практически интимные переживания трех семей, показывает взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего всей цивилизации. И это производит неизгладимое впечатление. 

"История пчел" совершенно потрясла европейских читателей. Она стала одной из самых продаваемых книг года не только в Скандинавии, но и в Германии, Англии и других странах.  В России "История пчел" вышла в издательстве "Фантом Пресс", и я пригласила в студию директора издательства Аллу Штейнман, чтобы обсудить этот невероятный роман и его возможное продолжение. Потому как Майя Лунде недавно объявила, что задумала "Климатический квартет". 

БОЛЬШАЯ КНИГА

Продолжаем специальную рубрику "Большая книга". Финалисты главной российской литературной премии обсуждают и комментируют романы друг друга. В этом выпуске писатель Андрей Филимонов, автор ироничных и ностальгических "Рецептов сотворения мира" говорит о книге Марии Степановой "Памяти памяти".

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В издательстве "Пешком в историю" вышла очень красивая, философская и немного грустная книга итальянского художника Роберто Инноченти "Жизнь одного корабля". Это история дружбы капитана и его корабля по имени "Клементина". Книга начинается с расставания. "Клементина" тонет, и старый моряк прощается со своим верным товарищем. Он рассказывает историю своего судна с самого начала, с 1930-х годов, когда "Клементину" построили на верфи.  Вспоминает, как мальчишкой следил из окна за строительством "Клементины", как впервые пришел на корабль, как прошел на этом грузовом судне весь путь от юнги до капитана, как прожил за штурвалом всю жизнь. "Клементина" бывала с мирными грузами в самых экзотических странах, видела гражданскую войну в Испании, во время Второй мировой войны через Арктику возила боеприпасы и технику для Красной Армии… Роберто Иноченти, сам уже пожилой художник, вложил в иллюстрации весь свой опыт, рассказала мне в студии издатель Екатерина Каширская.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 

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