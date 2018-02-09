"НОС" Владимира Сорокина, уникальные рукописи Рильке в Москве и новый роман Анны Матвеевой – в этом выпуске программы.

"Дневник читателя". Анна Матвеева: "О соперничестве я уже все сказала" Your browser does not support HTML5 audio

– Как Владимир Сорокин по "НОСу" получил.

– "Рильке и Россия" – необычная выставка в литературном музее.

Участники:

– Анна Матвеева, писатель;

– Константин Богомолов, режиссер, председатель жюри премии "НОС";

– Дмитрий Бак, директор литературного музея;

– Ольга Голодец, зампред правительства РФ.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

5 февраля в Москве в "Гоголь-центре" на открытых дебатах жюри определило победителя литературной премии "НОС" (Новая словесность). Лучшим писателем 2017 года стал Владимир Сорокин с романом "Манарага".

Вообще, это, конечно, любопытно. Премия, которая основана для "выявления и поддержки новых тенденций в современной художественной литературе на русском языке" и ищет новые формы и новую словесность, присуждена практически классику Владимиру Сорокину, причем за не самый экспериментальный и не самый сильный роман. Тут надо сказать, что председатель жюри, режиссер Константин Богомолов еще до начала публичных дебатов (в этот раз, кстати, довольно бурных), сразу обозначил критерии, которыми руководствовалось жюри. Фрагмент его эмоционального выступления можно услышать в этом выпуске программы.

О романе Владимира Сорокина "Манарага" Богомолов говорил довольно страстно, признавался, что ему самому имя автора порой мешало объективно оценивать текст, и призывал воспринимать "Манарагу" не как одно из произведений Сорокина, а как совершенно новый роман.

Кроме жюри на итоги премии "НОС" влияет также совет экспертов, критики и приглашенные на дебаты читатели. Эксперты единодушно отдали свои голоса за небольшую книгу Станислава Снытко "Белая кисть", а приз критического сообщества получил автор из Екатеринбурга Алексей Сальников за роман "Петровы в гриппе и вокруг него". Зал тоже голосовал за Сальникова, но члены жюри перевесом в один голос выбрали "Манарагу". И, с одной стороны, восстановили некоторый баланс – потому что в 2017 году новый роман Сорокина не отметила ни одна литературная премия, а с другой, нарушили свои же правила. Думается, что Владимир Сорокин в этом году вполне мог уступить победу Алексею Сальникову, это было бы справедливо.

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В Москве в Литературном музее открывается уникальная выставка "Рильке и Россия". Это крупный международный российско-германско-швейцарский проект – документальный поэтический рассказ о взаимоотношениях Райнера Марии Рильке с Россией, которую поэт сам называл своей духовной Родиной. Выставка с успехом прошла в Германии и Швейцарии и, наконец, приехала в Россию. На торжественном открытии послы обеих зарубежных стран говорили о значении поэзии Рильке в мировой литературе и о том, насколько важна тесная связь поэта с Россией.

В Москве выставку "Рильке и Россия" принимает государственный литературный музей. Она будет открыта не очень долго: с 8 февраля по 31 марта, так что поспешите. Покажут уникальные документы и материалы, которые свидетельствуют о глубокой привязанности Рильке к России. Это 280 экспонатов: дневники, письма, никогда не прежде не выставлявшиеся рукописи, картины из архивов и музеев, – рассказал на приеме в честь открытия директор литературного музея профессор Дмитрий Бак.

Среди уникальных экспонатов выставки: русские иконы, принадлежавшие Рильке, портрет поэта работы Леонида Пастернака, "русская библиотека" поэта, переписка со Львом Толстым, Александром Бенуа, Борисом Пастернаком и Мариной Цветаевой, автографы его "русских стихов" и переводов. Проект "Рильке и Россия" – больше чем просто литературное событие, прокомментировала зампред правительства Российской Федерации Ольга Голодец.

На выставке "Рильке и Россия" покажут не только документы и вещи поэта, документальные фильмы и работы современных фотохудожников, которые путешествовали по России по следам Рильке. Кроме того проходит конкурс молодых переводчиков "Рильке и Россия". Победители получат сертификаты на бесплатное обучение немецкому языку в Гете-Институте в Москве.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Как только стало известно, что Россия станет Почетным гостем на международном книжном салоне в Париже, сочетание "книги и Франция" стало встречаться мне повсюду – и это хороший знак. На прошлой неделе я встретилась с влюбленной в Париж писательницей Анной Матвеевой. Финалист "Большой книги" и "Национального бестселлера", автор романов "Перевал Дятлова" и "Завидное чувство Веры Стениной", рассказов и повестей, Анна в своих произведениях не раз признавалась в любви к Парижу. Мы встретились в Москве на актерской читке пьесы о Модильяни, которая родилась из самой французской повести Анны Матвеевой "Лолотта". Был у нас и еще один повод для разговора: в "Редакции Елены Шубиной" этой зимой переиздали роман Анны Матвеевой "Есть!". О книге "Есть!", о большом новом романе, Париже и творчестве мы поговорили с Анной Матвеевой в студии "Дневника читателя".

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