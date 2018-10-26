Союзные депутаты рекомендуют обсудить проект Военной доктрины на Совмине СГ

МИНСК, 26 окт — РИА Новости. Депутаты Парламентского Собрания рекомендовали министерствам обороны России и Белоруссии представить проект Военной доктрины Союзного государства для рассмотрения на очередном заседании союзного Совмина, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.

Информация о ходе согласования проекта Военной доктрины, работа над которой ведется в соответствии с Приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союзного государства на 2018 — 2022 годы, представлена на состоявшемся в пятницу в Минске заседании Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью.

В нем приняли участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств обороны, министерств внутренних дел, министерств транспорта, а также пограничных служб двух стран.

"Действующая Военная доктрина Союзного государства была принята в 2001 году. В настоящее время документ не учитывает изменение военно-политической обстановки и фактор существенного прогресса в обеспечении коллективной безопасности, в том числе, в рамках функционирования региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации, а также принятие новых основополагающих документов в области безопасности Беларуси и России", — отмечается в сообщении.

Комиссия также рекомендовала Минтрансам двух стран завершить в IV квартале этого года подготовку к подписанию межправительственного соглашения о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности. В настоящее время проект документа прошел внутригосударственные процедуры по согласованию в РФ, завершение соответствующих процедур ожидается и в Белоруссии.

Участники заседания отметили результативный характер работы министерств и ведомств двух стран в рамках Союзного государства в области военного и военно-технического сотрудничества, а также взаимодействия в защите информационных ресурсов. Мониторинг деятельности в этой сфере поручен Постоянному Комитету Союзного государства.