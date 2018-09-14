На Кубани стартовал XIII фестиваль "Молодежь - за Союзное государство"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен — РИА Новости. XIII фестиваль "Молодежь — за Союзное государство", который проводится ежегодно по инициативе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства и органов власти Ростовской области, открылся в Ростове-на-Дону.

На торжественном концерте перед зрителями выступили участники XIII фестиваля — молодые и уже известные артисты двух стран: Стас Пьеха, Илона Броневицкая, Валерий Скорожонок, Ирина Савицкая, Александр Еловских, популярные группы "Провокация" и "Республика", ансамбль танца "Карнавал", брейк-группа "Адепт" и другие, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.

"Этот масштабный творческий и образовательный форум является нашей доброй союзной традицией, направленной на создание общего культурного пространства. Фестиваль объединяет тысячи талантливых, ярких, активных молодых людей. Он помогает открыть новые имена в мире искусства, способствует взаимопроникновению культур и развитию молодежных контактов", — говорится в приветствии участникам форума, направленном заместителем председателя Парламентского Собрания, первым заместителем председателя Госдумы Иваном Мельниковым.

В приветствии участникам форума первого заместителея председателя Парламентского Собрания, председателя Палаты представителей Национального собрания РБ Владимира Андрейченко отмечается, что в подобных мероприятиях в полной мере проявляется готовность молодежи Союзного государства стать проводником идей союзной интеграции.

"Молодым людям наших двух стран предстоит вместе строить общее будущее. Нам это будущее видится в единении наших государств — сильных, процветающих, экономически успешных, социально ориентированных и социально ответственных", — привели в пресс-службе слова Андрейченко.

Фестиваль продлится до 18 сентября. В пятницу состоится ключевое его событие — Международный конкурс исполнителей молодежной песни, в котором примут участие более 20 молодых вокалистов, прошедших национальные отборы. Кроме того, пройдут парламентские слушания "Роль Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России во взаимодействии молодежных организаций Беларуси и России", а также заседания Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам и Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту.

На следующий день участники фестиваля выступят со специальной программой в городах Шахты и Таганроге, а в Ростове-на-Дону пройдет вечер юмора. Фестивальный спортивный марафон "Покорители высот" состоится 16 сентября, тогда же для жителей Ростова-на-Дону пройдет концерт участников фестиваля "С любовью к городу". Завершится фестиваль торжественным гала-концертом 17 сентября в Ростовском академическом театре драмы имени М. Горького, где будут объявлены победители конкурсных программ.

В рамках фестиваля также состоялся круглый стол "Достижения и перспективы сотрудничества Белорусского республиканского союза молодежи и Российского союза молодежи". Союзные парламентарии вместе с молодежью обсудили вопросы активизации межрегионального сотрудничества БРСМ и РСМ, развития молодежного предпринимательства, реализации новых программ и проектов в 2019 году. Представители БРСМ и РСМ подписали Положение о Российско-Белорусском молодежном бизнес-инкубаторе и о проведении Международного конкурса красоты и таланта "Королева студенчества" в 2019-2021 годах.

Фестиваль "Молодежь — за Союзное государство" был впервые проведен в 2006 году по инициативе Парламентского Собрания. Его цель — выявление и поддержка талантливой молодежи, создание единого культурного пространства Союзного государства, распространение лучших идей в области современного молодежного движения и развитие сотрудничества между молодежными объединениями двух стран.