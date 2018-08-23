Лавров и Петришенко обсудили развитие российско-белорусских отношений

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и завершающий миссию в России посол Белоруссии Игорь Петришенко на встрече в четверг отметили заинтересованность в расширении политического и экономического сотрудничества, говорится в сообщении МИД РФ.

В субботу Петришенко был назначен вице-премьером Белоруссии.

"В ходе состоявшейся беседы обсуждены актуальные вопросы развития российско-белорусских отношений, в том числе в рамках Союзного государства, а также ряд предстоящих контактов и мероприятий. Выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, тесного и доверительного диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран", — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве также сообщили, что Лавров поблагодарил Петришенко за конструктивный вклад в укрепление двусторонней интеграции и пожелал ему успехов на новом посту.