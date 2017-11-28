Калашников: Россия и Белоруссия должны войти в новый технологический уклад

МИНСК, 28 ноя — РИА Новости. Самой важной задачей России и Беларуси в условиях новой научно-технической революции — остаться среди развитых стран, заявил журналистам в кулуарах постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России председатель Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

Семинар проходит 28-29 ноября в Минске и посвящен теме "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации".

"Самая большая угроза всем странам мира — это то, что в настоящее время идет 4-я научно-техническая революция, которая изменит экономическую, а значит, и политическую карту мира. Те страны, которые не успеют войти в новый технологический уклад, рискуют стать аутсайдерами экономики. Поэтому самая важная задача у Беларуси, России и у Союзного государства — хотя мы сейчас уже отстаем — остаться среди развитых стран. А развитые страны — это те, которые обладают наибольшим научно-технологическим заделом", — заметил Калашников, которого цитирует Sputnik.

По его мнению, потенциал у стран-союзниц есть. Речь идет о национальных научно-технологических наработках, а также экономических и социальных возможностях России и Беларуси.

"Вместе они порождают те возможности, которых у многих стран нет. Этот семинар важен потому, что, помимо условий, которые уже имеются, необходимо создание конкретной кооперации между белорусскими и российскими учеными, производителями. Иными словами, нам нужно создать синергетический эффект сетевого развития научно-технологического прогресса", — завил парламентарий.

По его мнению, узловой сферой, которая должна стать базой для научно-технологического прорыва, является образование. Тем более, что страны-союзницы, по мнению Калашникова, находятся в более выгодном положении, чем западные государства.

"Мы сохранили тот потенциал классического — не алгоритмического — образования, который предполагает принятие решения в неопределенной ситуации, что сейчас требует мир. Считалось, что избыток литературы в советской школе якобы не приносил пользы. Но он является важнейшим фундаментом — литература учит, что нет однозначных решений. Этого же требует и современная картина мира. Люди должны принимать решения не по алгоритму", — объяснил свою точку зрения российский парламентарий.

При этом, чтобы не отстать в гонке, ученым и производственникам надо научиться максимально быстро превращать фундаментальные исследования в инновационный продукт. Пока же, по словам Калашникова, порой "мы открываем процесс, а технологизируют его другие".

На семинаре также озвучивались требования со стороны научной, технической, производственной общественности. Часть их них была оформлена в рекомендации, которые будут направлены на рассмотрение в союзные органы.