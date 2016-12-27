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Парламентское собрание
Парламентское собрание

Мельников: Союзное государство проведет в 2017 году свыше 30 мероприятий

22:0627.12.2016
(обновлено: 10:57 28.12.2016)
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Иван Мельников. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Кузнецов
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Союзное государство в 2017 году отметит свою очередную годовщину. Его бюджет достигнет 6,7 миллиарда рублей — на 600 миллионов больше, чем в нынешнем году. Уже запланировано провести более 30 совместных мероприятий, в работу активно вовлекаются депутаты, вступившие в конце 2016 года в обновленный состав Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. О планах работы на 2017 год в интервью РИА Новости рассказал первый заместитель председателя Госдумы РФ, заместитель председателя Парламентского Собрания Союза Беларусии и России Иван Мельников:

- Какие главные задачи стоят перед Союзным государством в 2017 году?

— Сегодня с полным правом можно говорить о зрелости института союзного парламентаризма. Мы постоянно работаем над дальнейшим совершенствованием нормативно-правовой базы в различных областях деятельности Союзного государства. Полагаю, что в следующем году мы можем вернуться к вопросу о необходимости проведения экспертизы принимаемых в Беларуси и России нормативных правовых актов на соответствие нормам Договора о создании Союзного государства.

Союзные парламентарии активно подключались к реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу 2014-2017 годов. Уверен, что экспертный потенциал Парламентского Собрания будет в полной мере задействован при подготовке документа, определяющего пути развития Союзного государства на очередной период.

- По итогам парламентских выборов в России и Беларуси состав Парламентского Собрания обновился. Какие задачи станут приоритетными в работе нового состава депутатов?

— Состав Парламентского Собрания существенно обновился. Из новых лиц есть узнаваемые и в медийной сфере люди — Николай Валуев, Сергей Боярский. Пришло много новых депутатов и мы надеемся, что у них будут новые идеи. Именно по этой причине в плане-графике законодательной работы на следующий год нет жестких рамок, он составлен без детализации тематики. Пусть эти идеи высказывают новые парламентарии, и мы будет реализовать их в наших мероприятиях.

Одной из тем, которая постоянно находится в поле зрения депутатов Парламентского Собрания, является законодательное обеспечение и дальнейшее развитие межрегионального сотрудничества в рамках Союзного государства. С учетом этого, запланированные в 2017 году заседания комиссий Парламентского Собрания будут проводиться по традиции в регионах от Бреста и Калининграда до Новосибирска. Возможно, к нашей работе подключатся профильные комитеты и комиссии местных органов законодательной власти Беларуси и России, а также представители региональных областных органов исполнительной власти.

- Расскажите о ключевых мероприятиях Союзного государства в 2017 году

— Довольно много запланировано мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием молодежи. Это военно-патриотическая смена суворовцев, нахимовцев и кадетов. Будет еще одно значимое мероприятие — фестиваль "Молодежь за Союзное государство", которое традиционно проводится в сентябре в Ростове-на-Дону. Его главная цель — создание единого культурного пространства Беларуси и России. И вторая цель — это укрепление дружбы и взаимопонимания между подрастающим поколением двух стран. Могу сказать, что за 11 лет в фестивале приняли участие более трех тысяч молодых артистов. Уверен, очередной 12-й фестиваль в очередной раз пройдет очень успешно.

Учитывая, что 2017 год объявлен в России Годом экологии, большое место в деятельности Парламентского Собрания будут занимать мероприятия экологической направленности. Еще одной отличительной чертой наступающего года станет участие депутатов в существенно большем количестве мероприятий, проводимых Постоянным Комитетом Союзного государства. Мы также планируем гораздо более активное участие Парламентского Собрания в подготовке и проведении Форума регионов Беларуси и России. Предстоящий, четвертый по счету, форум пройдет на территории РФ. Его темой предварительно определено сотрудничество в сфере информационных технологий, инноваций в информационном обществе. Речь пойдет и о совместных проектах в области образования. Также на следующий год запланировано большое количество мероприятий информационно-пропагандистского характера: семинаров, круглых столов, видеомостов.

- Каков бюджет Союзного государства на 2017 год, не пришлось ли сокращать расходы в связи с непростой экономической ситуацией?

— Бюджет Союзного государства 2017 года позволяет провести все мероприятия, которые мы запланировали, никаких проблем нет, все будет сбалансировано и реализовано. Так, по доходам бюджет на 2017 год определен в размере 6,7 миллиарда рублей. Доходная часть сформирована за счет безвозмездных перечислений государств в размере 4,8 миллиарда рублей, которые сохранены на уровне предыдущих годов, в том числе отчислений Российской Федерацией — 3,1 миллиарда рублей, Республикой Беларусь — 1,7 миллиарда рублей. Отмечу, что в ходе исполнения бюджета доходная часть может быть увеличена за счет поступлений от штрафных санкций, возмещения ущерба, возврата средств, полученных и не использованных в прошлом году. Бюджет сформирован с профицитом в 1,8 миллиарда рублей. Расходная часть составляет 4,8 миллиарда рублей и предусматривает финансирование 32 программ и мероприятий с общим объемом финансирования 3,3 миллиарда рублей (68,1% от общих отчислений государств-участников).

- Какие вызовы стоят перед Союзным государством?

— Проблем всегда много, когда строишь большое новое здание. И надо искать новые формы решения этих проблем. Как вариант, приглашать на некоторые заседания Парламентского Собрания представителей исполнительной власти Беларуси и России, которые смогут поделиться тем, как они решают, или как они планируют решать проблемы, которые существуют. Это нормально, что проблемы есть, важно их видеть и стремиться решить.

- Готовятся ли инициативы по проведению в Беларусии сессии ПА ОБСЕ, и что это за инициативы?

— Да, конечно готовятся. Пока проведение сессии планируется, и я даже не исключаю, что очередная сессия Парламентского Собрания будет совмещенной. Поскольку речь идет об июне, о точной тематике и конкретных инициативах рано говорить. Жизнь настолько стремительна, что повестка дня может сильно измениться по сравнению с тем, что планируешь сегодня. Однако, есть глобальные вопросы и здесь повестка очевидна. Тема объединения усилий всех стран в борьбе с терроризмом является ключевой и жизнь показывает, что она актуальна на любой международной площадке, где собираются представители исполнительных структур и парламентарии стран Европы, мира и регионов. И важно не просто признание того, что проблема терроризма существует, намного важнее от слов перейти к делу и реально объединить усилия для решения этого вопроса. Если бы ключевые страны Европы и мира действительно объединились здесь, уверен, эффект был бы существенно большим во всех уголках планеты.

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