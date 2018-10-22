Группа "Аэрофлот" в сентябре увеличила перевозку пассажиров на 12,9%

МОСКВА, 22 окт — Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" (далее "Группа") и авиакомпании "Аэрофлот — российские авиалинии" (далее "Компания") за сентябрь и девять месяцев 2018 года (по данным управленческого учета).

Основные операционные показатели в январе — сентябре 2018 года

За девять месяцев 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 42,2 млн пассажиров, что на 10,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 26,8 млн пассажиров, что на 8,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании — на 6,3%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 9,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании — на 7,8%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличился на 0,1 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 83,8%, по Компании показатель снизился на 1,2 п.п. до 81,6%.

Основные операционные показатели в сентябре 2018 года

В сентябре 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 5,4 млн пассажиров, что на 12,9% превышает результат за сентябрь 2017 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 3,3 млн человек, увеличившись на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" в сентябре 2018 года увеличился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" — на 8,7%. Рост предельного пассажирооборота составил 9,1% для Группы и 6,9% для Компании.

На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в сентябре 2018 года увеличилось на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот — на 15,1%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 13,1%, пассажирооборот — на 11,9%, предельный пассажирооборот — на 7,8%.

На международных авиалиниях в сентябре 2018 года количество перевезенных пассажиров Группы увеличилось на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 8,6%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 7,8%. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" на международных авиалиниях увеличилось на 7,3%, пассажирооборот увеличился на 7,0%, предельный пассажирооборот — на 6,4%.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличился на 1,8 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 87,2%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел увеличился на 1,5 п.п., до 85,5%.

Парк воздушных судов

Группа "Аэрофлот" в сентябре 2018 года ввела в эксплуатацию четыре воздушных судна: один SSJ100, один Boeing 737-800, один Airbus А320 и один Boeing 777-300. За этот же период был выведен из парка один Boeing 737-800. По состоянию на 30 сентября 2018 года парк Группы насчитывал 361 воздушное судно.

Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна: один SSJ100 и один Airbus А320. По состоянию на 30 сентября 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 250 воздушных судов.

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