ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Пресс-релизы

Группа "Аэрофлот" в сентябре увеличила перевозку пассажиров на 12,9%

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкSukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фотоSukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 22 окт — Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" (далее "Группа") и авиакомпании "Аэрофлот — российские авиалинии" (далее "Компания") за сентябрь и девять месяцев 2018 года (по данным управленческого учета).

Основные операционные показатели в январе — сентябре 2018 года

За девять месяцев 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 42,2 млн пассажиров, что на 10,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 26,8 млн пассажиров, что на 8,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании — на 6,3%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 9,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании — на 7,8%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличился на 0,1 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 83,8%, по Компании показатель снизился на 1,2 п.п. до 81,6%.

Основные операционные показатели в сентябре 2018 года

В сентябре 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 5,4 млн пассажиров, что на 12,9% превышает результат за сентябрь 2017 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 3,3 млн человек, увеличившись на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" в сентябре 2018 года увеличился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" — на 8,7%. Рост предельного пассажирооборота составил 9,1% для Группы и 6,9% для Компании.

На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в сентябре 2018 года увеличилось на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот — на 15,1%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 13,1%, пассажирооборот — на 11,9%, предельный пассажирооборот — на 7,8%.

На международных авиалиниях в сентябре 2018 года количество перевезенных пассажиров Группы увеличилось на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 8,6%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 7,8%. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" на международных авиалиниях увеличилось на 7,3%, пассажирооборот увеличился на 7,0%, предельный пассажирооборот — на 6,4%.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличился на 1,8 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 87,2%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел увеличился на 1,5 п.п., до 85,5%.

Парк воздушных судов

Группа "Аэрофлот" в сентябре 2018 года ввела в эксплуатацию четыре воздушных судна: один SSJ100, один Boeing 737-800, один Airbus А320 и один Boeing 777-300. За этот же период был выведен из парка один Boeing 737-800. По состоянию на 30 сентября 2018 года парк Группы насчитывал 361 воздушное судно.

Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна: один SSJ100 и один Airbus А320. По состоянию на 30 сентября 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 250 воздушных судов.

Контакты для инвесторов: Отдел по связям с инвесторами, +7 (495) 258-06-86, ir@aeroflot.ru

Контакты для СМИ: Пресс-служба +7 (495) 752-90-71, +7 (499) 500-73-87, +7 (495) 753-86-39,
presscentr@aeroflot.ru

Материал публикуется на коммерческих условиях. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.

Комментировать
Пресс-релизы
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена