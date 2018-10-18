Агровыставка "Золотая осень" подводит итоги

МОСКВА, 18 окт — Оргкомитет выставки "Золотая осень". С 10 по 13 октября 2018 года в Москве, на территории ВДНХ, состоялась 20-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень", организатором которой выступает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

На торжественной церемонии открытия главного аграрного форума страны присутствовали Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев и Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Также в этом году на выставку приехали главы 33 регионов России и 60 руководителей региональных органов АПК.

Открывая выставку, Дмитрий Медведев поздравил ее гостей и участников с Днём работника сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности и, по сложившейся традиции, вручил государственные награды и присвоил почетные звания лучшим работникам отрасли.

В ходе открытия "Золотой осени — 2018" участники правительственной делегации также ознакомились с экспозицией выставки. Представители регионов рассказали Председателю Правительства РФ о реализуемых проектах в сфере АПК, производимой продукции и успешном опыте развития сельского хозяйства.

Ключевые цифры

Экспозиция "Золотой осени — 2018" общей площадью 30 000 кв. м разместилась в двух павильонах (№№69 и 75) и на открытых площадках ВДНХ. Свои достижения продемонстрировали предприятия из 60 регионов России и 15 зарубежных стран. Всего выставка собрала более 1800 экспонентов. В работе "Золотой осени" также приняли участие свыше 1100 представителей российских и зарубежных СМИ.

За четыре дня работы выставку посетили более 140 тысяч человек.

Основные разделы экспозиции:

"Регионы России. Зарубежные страны"

Это один из ключевых разделов выставки, в котором 48 субъектов РФ на общей площади свыше 5 тысяч кв. м. презентовали реализуемые в регионах крупные инвестиционные проекты, а также продемонстрировали лучшие образцы своей продукции. Крупнейшие экспозиции в этом году представили Республика Татарстан, Ставропольский край и Ярославская область.

В этом году с национальными экспозициями приняли участие Абхазия, Голландия, Япония. Кроме того, в разных разделах выставки поучаствовали предприятия Азербайджана, Беларуси, Германии, Испании, Ирландии, Китая, Нидерландов, Словакии, Украины и других стран.

В центре этого раздела разместилась экспозиция Министерства сельского хозяйства РФ, важной частью которой стала "Зона стартапов", организованная инновационным партнером "Золотой осени" — Фондом "Сколково". В этом году свои разработки представили 23 резидента фонда.

Также в рамках выставки Российский экспортный центр (РЭЦ) собрал специальную экспозицию с экспортно ориентированными компаниями. Всего под эгидой РЭЦ на "Золотой осени" свою деятельность презентовали 28 отечественных предприятий из разных областей АПК.

"Животноводство и племенное дело"

Раздел "Животноводство и племенное дело" представил результаты многолетней селекционно-племенной работы. В его экспозиции, занявшей почти 1,5 тысячи кв.м, свои достижения продемонстрировали в общей сложности 139 российских животноводческих хозяйств.

В частности, предприятия-участники показали лучшие породы крупного рогатого скота: 12 — молочного направления (из 14 регионов) и 7 — мясного (из 11 регионов). В общей сложности — 94 головы.

Самые продуктивные породы овец и коз привезли на выставку агрохозяйства из 12 регионов. Всего в этом подразделе выставки было представлено 125 голов животных.

В этом году на "Золотой осени" расширилась коневодческая часть экспозиции: хозяйства из 12 регионов страны привезли 16 представителей 11 пород лошадей.

Также в рамках раздела "Животноводство и племенное дело" Астраханская область представила организацию по разведению племенных верблюдов калмыцкой породы. Кроме того, были продемонстрированы такие направления, как птицеводство, звероводство и рыбоводство.

"Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК"

В этом году сельскохозяйственную технику и сопутствующую продукцию привезли более 70 предприятий и организаций из России и зарубежных стран. Экспозиция этого раздела разместилась в зале В 75-го павильона и на открытой площадке перед 69-м павильоном.

В свою очередь, продукцию по направлению "Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма" представили 83 компании из 6 стран: России, Китая, Казахстана, Германии, Беларуси, Италии, Испании.

Деловая программа

Юбилейная выставка собрала насыщенную деловую программу, в которой более 60 мероприятий, охватывающих все форматы дискуссий и тематические направления. Всего в мероприятиях "Золотой осени — 2018" приняли участие около 10 тысяч человек.

В день открытия выставки состоялось главное событие деловой программы — Агробизнесфорум "АПК 2.0: Экспорт как драйвер модернизации". Участники обсудили место России на мировой продовольственной карте, контуры высококонкурентной отрасли, успешный мировой опыт увеличения экспорта продукции АПК и прогнозы развития перспективных рынков.

В панельной дискуссии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, аграрные Министры Японии, Венгрии, Государства Катар, Нигерии, Турции, а также директор Международного Эпизоотического Бюро Моник Элуа.

Алексей Гордеев в своем выступлении отметил, что в планах Правительства на ближайшие 6 лет, помимо двукратного увеличения экспорта, разработка собственной научной базы для внедрения новых технологий в АПК, развитие агроэкологии и определение стандартов жизни в российских населенных пунктах 21 века.

Дмитрий Патрушев рассказал о четырёх основных направлениях деятельности министерства в сфере экспорта. На сегодняшний день это увеличение производства и переработки сельскохозяйственной продукции, определение наиболее востребованных продуктов у заграничных потребителей, построение эффективной транспортной системы для экспорта, внедрение национальных программ по борьбе с болезнями животных, а также введение единой отраслевой системы брендирования и защиты отечественных продуктов.

Еще одним важным событием деловой программы "Золотой осени" стал деловой завтрак "Экспортная повестка АПК: новые инвестиционные возможности". Участниками мероприятия стали руководители субъектов Российской Федерации, крупнейших предприятий, органов власти, представители иностранных делегаций, финансового сектора и экспертного сообщества.

Как отметил в ходе мероприятия глава Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, сегодня ключевым вопросом повестки дня является задача по увеличению экспорта АПК, в связи с чем предстоит большая работа по формированию новых конкурентоспособных производств как в традиционных подотраслях, так и в секторах, формирующих высокую добавленную стоимость.

В рамках государственной программы развития АПК отрасли оказывается широкий спектр поддержки, в том числе через реализацию механизма льготного кредитования, возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам и части прямых затрат на создание и модернизацию производственных объектов.

Важной частью деловой программы этого года стала специальная байерская программа, организованная оператором выставки — компанией "Ротекс". В консультационной зоне выставки зарубежные трейдеры и байеры, заинтересованные в закупке продукции на территории России, провели ряд деловых переговоров с компаниями — участниками "Золотой осени". Свыше 100 закупщиков более чем из 20 стран провели 287 встреч с нашими производителями и уже в рамках выставки подписали не менее 6 соглашений о партнерстве.

Конкурсная программа

На агропромышленной выставке "Золотая осень-2018" состоялось подведение итогов и торжественные церемонии награждений победителей 13 отраслевых конкурсов. Лучшие предприятия и работники агропромышленного комплекса были отмечены за успехи в производстве высококачественных продуктов питания, за достижения в развитии племенного и товарного животноводства, за создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и по многим другим направлениям.

Гастрономическая программа

В этом году главными событиями гастрономической программы выставки "Золотая осень" вновь стали профессиональное гастрономическое шоу "Россия — истинный вкус натурального (Discover Russian Cuisine)" и "Фестиваль национальных культур".

Целями Discover Russian Cuisine являются популяризация российских продуктов и развитие экспорта, возрождение кулинарных традиций и продвижение на внешние рынки наших шеф-поваров, развитие национальной гастрономической культуры. Это событие собрало вместе 30 знаменитых иностранных и российских шеф-поваров, которые провели мастер-классы по приготовлению блюд по собственным рецептам исключительно из российских продуктов. Кроме того, были проведены эксклюзивные ужины в формате chef`s table и гастромаркет от российских производителей.

Вновь в этом году удивил и порадовал москвичей и гостей столицы "Фестиваль национальных культур", расположившийся на открытой площадке рядом с выставочными павильонами. В торговых шале фестиваля можно было увидеть широкий ассортимент российских региональных продуктов высокого качества: мясные деликатесы и дары моря, лучшие сыры и десерты, грибы, ягоды и многое-многое другое. В этом году на фестиваль приехали производители из Северной Осетии, Нижегородской и Вологодской областей, Камчатского края. Впервые в разделе широко была представлена продукция предприятий Рязанской области.

Так, например, компания "Декотес" из Камчатского края предлагала посетителям икру лососевую, дальневосточную рыбу (слабосоленую и холодного копчения), рыбные консервы и пресервы. Представители торговой марки "Деликатес-Дичь" — московского бренда, работающего с поставщиками из разных регионов России — удивляли гостей фестиваля деликатесами из лосятины, оленины, кабана, страуса, конины, зайца, баранины, медвежатины. Вологодская область продавала свои традиционные, хорошо знакомые и любимые россиянами сырные бренды, прославленное сливочное масло, а также десерты: зефир, мармелад, пастилу по старинным рецептам. Алтайский производитель сыров "Киприно" не только познакомил публику со своей натуральной продукцией, но и провел для гостей фестиваля специальные мастер-классы. Большой популярностью пользовалось шале Республики Северная Осетия-Алания, где была представлена традиционная национальная продукция и выпекались знаменитые осетинские пироги.

Атмосферу праздника и хорошее настроение на "Фестивале национальных культур" создавала интересная концертная программа: на большой сцене рядом с торговыми шале все дни выставки выступали артисты и творческие коллективы из разных регионов страны.

• Организатор выставки: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

• Оператор выставки: ООО "РОТЕКС"

• Генеральный спонсор: ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

• Официальные спонсоры: ПАО "УРАЛКАЛИЙ", АО "ОХК "УРАЛХИМ", ГРУППА "ФОСАГРО", АПХ "МИРАТОРГ"

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