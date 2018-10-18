Форум "СКЛАДЫ РОССИИ" соберет в Петербурге ведущих игроков рынка

МОСКВА, 18 окт — Оргкомитет форума "Склады России". В фокусе II Международного форума "СКЛАДЫ РОССИИ" самые актуальные темы, которые обсудят 30 российских и зарубежных экспертов из Германии, Испании, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга, Новосибирска, Хабаровска и ряда других городов.

Будет подробно рассмотрен европейский опыт последних 20 лет, а также ключевые показатели рынка складской недвижимости России по итогам 2018 года. В рамках деловой программы эксперты обсудят главные тренды, цифры и факты.

Аудитория форума "СКЛАДЫ РОССИИ": девелоперы, инвесторы, эксперты рынка, дистрибьюторы, E-commerce, промышленные компании, индустриальные парки, финансовые институты, логические операторы, FMCG-компании, представители органов власти, собственники земельных участков, арендаторы и покупатели складских объектов.

Среди экспертов мероприятия представители следующих компаний: World FZO, Logistik, Transport & Mobilität Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS, DEGA Development, "Новейшие Технологии ЛС", PNK Group, IPG.Estate, Maris в ассоциации с CBRE, Radius Group, АО "ЮИТ Санкт-Петербург", Bright Rich | CORFAC International, "ИСТЭЙТ", индустриальный парк "Авангард" Группа компаний "ДА! Девелопмент", "Назаров и Партнеры", Knight Frank, East Real, SPB4RENT, ILM, опытный завод "МИКРОН", "УК Грандо", ГК Формат, Кингспан Россия, "Профессионалы", ГК АПЕКС-энерго.

Ключевые темы форума: Европейский опыт развития рынка складской недвижимости в Германии и других странах Европы. Россия идёт своим путём или повторяет чужие ошибки?; Тренды развития индустриальных парков в России в горизонте 10 лет: в чём успех?; Итоги рынка складской недвижимости России 2018 года. Аналитика по ключевым городам страны. Итоги и перспективы; Тенденции развития сегмента E-com на рынке складской недвижимости России в 2018-м году. Опыт работы с крупнейшими игроками рынка; Нужна ли новая классификация складов на рынке России?; Строить самостоятельно или через генеральный подряд. Кейсы проектов. Плюсы и минусы; Где и как можно сэкономить без ущерба для качества? Металлоконструкции, освещение, полы, кровля…; Как привлечь инвестиции на новый проект? Практика реализованных складских комплексов в 2018-м году; Скрытые налоговые резервы для действующих складов.

Как экономить сотни тысяч рублей ежегодно?

16 ноября 2018 года состоятся экскурсии на терминал УК "ГРАНДО" (ответхранение) и Логопарк "Троицкий" (аренда складов).

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