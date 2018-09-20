Аэрофлот организовал круглый стол по вопросам противодействия коррупции

МОСКВА, 20 сен — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот провел круглый стол, посвященный актуальным вопросам противодействия коррупции в сфере бизнеса. В мероприятии приняли участие представители аппарата Генеральной прокуратуры и коммерческих организаций, а также топ-менеджеры и руководители структурных подразделений авиакомпании.

Как заявил начальник Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Русецкий, "организованное Аэрофлотом мероприятие проводится впервые в подобном формате. Поскольку российское антикоррупционное законодательство учитывает положительный международный опыт и является одним из самых передовых в мире, убежден, что проведение подобных мероприятий должно проводиться на системной основе".

По словам заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимира Александрова, "сегодняшнее заседание проводится в рамках утвержденного указом Президента Российской Федерации Национального плана по противодействию коррупции на 2018-2020 годы. Руководство авиакомпании и лично генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев рассматривает данное направление в качестве стратегической линии нашей политики. Открытость для делового партнерства и законность в финансовой деятельности обеспечивают не только стабильность на земле, но и создают условия для безопасности в воздухе".

По результатам встречи было предложено проводить подобные мероприятия на ежегодной основе с привлечением представителей федеральных органов власти и научного сообщества.

В заключение Владимир Александров добавил, что "Аэрофлот, придерживаясь нетерпимости к коррупционному поведению, продолжит последовательно и активно реализовывать весь комплекс мер по противодействию любым незаконным способам ведения бизнеса".

© Фото : ПАО "Аэрофлот" Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров © Фото : ПАО "Аэрофлот" Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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