КС огласит итоги проверки соглашения о границе Чечни и Ингушетии 6 декабря

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Конституционный суд (КС) России в четверг, 6 декабря, огласит постановление по делу о проверке конституционности соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней, сообщает пресс-служба суда.

"Шестого декабря, в четверг, в 10 часов Конституционный суд РФ провозгласит постановление по делу о проверке конституционности соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской республикой и закона Республики Ингушетия "Об утверждении соглашения об установлении границ между Республикой Ингушетия и Чеченской республикой", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее рассмотрение соответствующего запроса главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова состоялось 27 ноября.

Главы Чечни и Ингушетии 26 сентября подписали соглашение о границе между двумя регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили это соглашение. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает для себя закрытым вопрос о границе с Ингушетией: "закон принят, соглашение подписано". При этом в конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума.