Семь кандидатов поборются за пост мэра Ярославля на заседании гордумы

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Выборы мэра Ярославля пройдут в среду, депутаты гордумы будут выбирать из семи претендентов на пост градоначальника.

Должность мэра Ярославля стала вакантной после ухода Владимира Слепцова в начале октября. И.о. градоначальника был назначен Владимир Волков, занимавший до этого пост мэра Переславля-Залесского. Выборы мэра проходят в виде конкурсной процедуры: сначала специальная конкурсная комиссия проверила достоверность и полноту представленных кандидатами сведений, и теперь все решится на голосовании депутатов на заседании 5 декабря.

"В выборах примут участие семь кандидатов", — сказал РИА Новости председатель гордумы Ярославля Артур Ефремов.

В конкурсе на пост мэра примут участие преподаватель Александр Бокарев, и.о. мэра Ярославля Владимир Волков, бывший депутат муниципалитета редактор Александр Симон, местный журналист и радиоведущий Данила Бедяев, бывший депутат облдумы Сергей Балабаев, инженер Дмитрий Гаврилов и замначальника ярославского военного училища ПВО Владлен Кислов.