Семь кандидатов поборются за пост мэра Ярославля на заседании гордумы

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Выборы мэра Ярославля пройдут в среду, депутаты гордумы будут выбирать из семи претендентов на пост градоначальника.
"В выборах примут участие семь кандидатов", — сказал РИА Новости председатель гордумы Ярославля Артур Ефремов.
В конкурсе на пост мэра примут участие преподаватель Александр Бокарев, и.о. мэра Ярославля Владимир Волков, бывший депутат муниципалитета редактор Александр Симон, местный журналист и радиоведущий Данила Бедяев, бывший депутат облдумы Сергей Балабаев, инженер Дмитрий Гаврилов и замначальника ярославского военного училища ПВО Владлен Кислов.