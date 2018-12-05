Госдума приняла более семи тысяч законов за 25 лет, сообщил Володин

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. За 25 лет работы Госдума приняла более 7 тысяч законов, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

"В Госдуму вносится огромное количество законопроектов, за 25 лет депутаты приняли более 7 тысяч законов. Но далеко не все успевали рассматривать. На первое заседание 5 октября 2016 года седьмой созыв Госдумы собрался с большим багажом из 2020 законопроектов, оставшихся от наших предшественников. Некоторым из этих законопроектов было по 20 лет. Мы поставили задачу рассмотреть их именно в соответствии с думскими процедурами", — сказал Володин в интервью изданию " Российская газета ".

Политик пояснил, что "обнулить" все инициативы парламентарии просто не имели права, так как в конституции права законодателя защищены.

"Однако регламент дает нам возможность рассматривать законопроекты по сокращенной процедуре, и мы ею для части из них воспользовались. В итоге за исключением 50 законопроектов мы весь этот массив перелопатили. Большинство законов пошли на отклонение, но 14 процентов от этого объема мы поддержали", — заключил он.