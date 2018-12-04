Ушаков назвал темы переговоров Путина и Мадуро

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро на грядущей встрече 5 декабря обсудят развитие торговых связей между странами, также Россия планирует подтвердить поддержку мирному урегулированию разногласий в Венесуэле, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Предстоящие переговоры нацелены на укрепление и развитие отношений, стратегического партнерства, которые существуют между Россией и Венесуэлой. Естественно, будут обсуждать конкретные вопросы дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей, а также, конечно, актуальное международной повестки дня. В ходе встречи президентов планируется подтвердить нашу поддержку мирному урегулированию разногласий в Венесуэле", — сказал Ушаков.