Ушаков заявил о готовности Москвы к разговору с Вашингтоном

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва готова к разговору с Вашингтоном, но не будет упрашивать американскую сторону о проведении саммита с участием президента РФ Владимира Путина и его коллеги Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге для журналистов.

"Российская сторона готова к разговору, более того, считает, что эти контакты на высшем уровне крайне важны. Вместе с тем, упрашивать американскую сторону, так сказать, навязываться, мы, в общем-то, не будем. Сейчас все зависит от американцев", — сказал Ушаков.

При этом он отметил, что у сторон по-прежнему существует ряд разногласий по некоторым вопросам. "На один из конкретных сюжетов ссылался Трамп в своем Twitter, когда он отказался от встречи. Разногласия всегда были в контексте советско-американских отношений, потом российско-американских отношений. Но это не мешало проводить серьезные разговоры и делиться о не менее серьезных результатах в стратегической области, в сфере безопасности и так далее", — подчеркнул он.

"Как мы поняли, американцы – они к этим контактам готовы, но когда и где будут проявлять контакты, сказать пока трудно", — сказал Ушаков.

Также он отметил, что сейчас многие СМИ гадают, будет ли эта встреча или нет, но, по его словам, "надо просто проводить такую встречу и все, но пока не получается". "Потому что, конечно, контакты, так называемые, "на ногах" – они весьма полезны. Но нам нужен серьезный разговор, и мы к тому разговору, в том числе в привязке к Буэнос-Айресу, были готовы", — заявил Ушаков.