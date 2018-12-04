Спикер крымского парламента считает, что Украине нужен референдум

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на Украине нужно провести референдум, чтобы вернуть страну в легитимное русло, а уже потом проводить выборы.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.

"Мы в Крыму убеждены, что нужно вообще не признавать государство Украина в таком виде, каком она есть. После государственного переворота той Украины, в которую Крым ранее входил, уже давно нет, там совершенно непонятно что происходит, непонятное образование. Там, по-хорошему, нужно проводить референдум, определяться с новой конституцией, определяться с новыми гарантиями, как минимум для русскоязычного населения, а теперь и для православного населения, а потом уже кого-то избирать", — сказал Константинов на заседании президиума крымского парламента.

По его словам, украинская власть, пришедшая в результате госпереворота, нелегитимно ведет себя на протяжении всех последних пяти лет.

"Нелегитимные законы, нелегитимные, неадекватные заявления, повышенная агрессивность, как способ защиты", — сказал Константинов.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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